混油案震驚社會 食藥署出手加強橄欖油標示

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食藥署今（12）預告訂定「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定」草案，將橄欖油分為6等級，「特級初榨橄欖油」、「初榨橄欖油」、「精製橄欖油」、「橄欖油」、「精製橄欖粕油」、「橄欖粕油」。（本報資料照）

國內年初爆發低價芥花油混充橄欖油事件，不肖業者2年不法獲利1500萬元。食藥署今（12）預告訂定「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定」草案，將橄欖油分為6等級，「特級初榨橄欖油」、「初榨橄欖油」、「精製橄欖油」、「橄欖油」、「精製橄欖粕油」、「橄欖粕油」，且必須完全由橄欖樹果實製得，才可叫橄欖油或橄欖粕油，預計明年7月上路。業者若應標示未標示可罰300萬，標示不實可罰400萬，攙偽假冒則會面臨7年以下有期徒刑併科8000萬罰金。

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食藥署食品組組長許朝凱說，國內近期發生摻偽假冒的橄欖油事件，引發社會關注，食藥署也正視將食用橄欖油及橄欖粕油的規定訂出。現行業者對橄欖油的標示，僅依國際命名方式，要求與本質相符，但一些業者會是用模糊的字眼，例如「純橄欖油」、「頂級橄欖油」，消費者無從判斷自己選購的是哪一種。

此次食藥署參照CODEX規定，並進行調整，預告將橄欖油分成「特級初榨橄欖油」（游離酸度每100公克≦0.8、Delta K≦0.01）、「初榨橄欖油」（游離酸度每100公克≦2.0、Delta K≦0.01）、「精製橄欖油」（游離酸度每100公克≦0.3、Delta K≦0.16）、「橄欖油」（游離酸度每100公克≦1.0、Delta K≦0.15），以及從橄欖渣製成的「精製橄欖粕油」（游離酸度每100公克≦0.3、Delta K≦0.20）或「橄欖粕油」（游離酸度每100公克≦1.0、Delta K≦0.18）。

「特級初榨橄欖油」、「初榨橄欖油」係指橄欖果經清洗、物理性壓榨、過濾及離心外，未經其他方法處理製成者；精製橄欖油係指初榨橄欖油經脫膠、脫酸、脫色、脫臭等加工步驟製成者；「橄欖油」係指以初榨橄欖油及精製橄欖油混合而成者；「精製橄欖粕油」係指橄欖粕以溶劑或其他物理方法提油，再經脫膠、脫酸、脫色、脫臭等加工步驟製成者；「橄欖粕油」係指以初榨橄欖油及精製橄欖粕油混合而成者。

許朝凱表示，「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定」共預告60天，8月11日期滿，預計明年7月1日上路。依《食安法》，業者應標示未標示可罰3萬～300萬，標示不實可罰4萬～400萬，而攙偽假冒則會面臨7年以下有期徒刑併科8000萬以下罰金。

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