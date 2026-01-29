混油賣很大！假橄欖油流竄17縣市 業者遭重罰400萬

（記者石耀宇／台北報導）台北市政府衛生局查獲市售橄欖油涉嫌攙偽假冒。衛生局指出，融琦國際有限公司販售的「蒙特樂橄欖油100% PURE（2公升裝）」經調查確認混充芥花油，且產品標示不實，已依法重罰新台幣400萬元，並全面啟動下架及流向追查，相關刑事責任部分，持續配合檢調單位偵辦中。

台北市衛生局說明，本案於1月20日在台北地檢署指揮下成立專案小組，會同法務部調查局嘉義市調查站、衛生福利部食品藥物管理署及新北市政府衛生局等單位，同步展開搜索行動。專案人員先前往融琦公司承租、位於新北市深坑區的製造場所，現場查獲疑似混充油品的設備與器具，隨後再到融琦公司位於台北市的辦公地點進行調查。

經檢驗與比對資料，衛生單位確認融琦公司販售的「蒙特樂橄欖油100% PURE」並非單一橄欖油，而是混充芥花油成分，與產品標示內容不符，已涉及攙偽假冒與標示不實情形。衛生局當天即刻啟動產品流向追查，並通知各大網路購物平台下架商品，同時通報全台17縣市衛生局，協助清查轄內下游通路及業者。

圖／台北市政府衛生局查獲融琦國際有限公司販售的「蒙特樂橄欖油100% PURE（2公升裝）」混充芥花油。（台北市衛生局 提供）

截至1月28日止，累計已下架問題產品3,202瓶。台北市衛生局表示，已先依違反《食品安全衛生管理法》第28條「標示不實」規定，並依同法第45條規定，對融琦公司裁處最高額度400萬元罰鍰；至於是否涉及攙偽假冒的刑事責任，後續將由檢調單位進一步釐清。

衛生局提醒，依《食品安全衛生管理法》第15條規定，食品若有攙偽或假冒情形，不得製造、加工、調配、包裝、運送、販售或陳列，違者最重可處7年以下有期徒刑，並得併科新台幣8,000萬元以下罰金；食品標示不實者，亦可依法裁罰4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

台北市政府衛生局呼籲，凡曾進貨或使用融琦公司販售之「蒙特樂橄欖油100% PURE（2公升裝）」的業者，應立即停止使用及販售，並主動通報所在地衛生主管機關，以免觸法；民眾如已購買相關產品，也可向原購買通路辦理退換貨，保障自身權益。

