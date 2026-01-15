混淆國防預算？韓瑩批黃國昌說法破功誤導社會大

（記者陳志仁／台北報導）針對民眾黨主席黃國昌返台後宣稱，1.25 兆元國防特別預算中僅約三千億元為對美軍購，並揚言將自提版本；民進黨發言人韓瑩今（15）日表示，相關說法與事實明顯不符，已遭國防部與美國在台協會（AIT）公開澄清，呼籲黃國昌勿再混淆視聽。

圖／韓瑩指出，總統賴清德提出「8年1.25兆元國防特別預算條例」，正是為了全面強化國防實力，相關預算卻再度在立法院程序委員會遭藍白阻擋。（資料照，民進黨提供）

指出，國防部已清楚對外說明，8 年期、總額 1.25 兆元的國防特別預算，執行期間自 2026 年至 2033 年，其中約 3,000 多億元為國內產製，用以強化本土國防產業能量，其餘則為必要的對外採購；此外，AIT 早已出面澄清，明確重申支持行政院所提出的國防特別條例版本，黃國昌說法立刻破功。

廣告 廣告

韓瑩強調，行政院送交立法院審議的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，屬法律案而非單純預算案，國會原本就擁有完整審查、修正與把關機制，無須另行提出版本製造程序混亂；黃國昌至今未提出任何具體修正或補強方向，卻高喊反對院版，實質只會拖延建軍備戰進程。

更多引新聞報導

藍白急推離島建設條例 民進黨警告恐成洗產地國安破口

中共圍台軍演下的國防攻防 綠營籲速審特別預算

