混聲團體擔任一日店長 粉絲喊：行走香氛人形立牌

【緯來新聞網】混聲團體「B CRUSH不小心製造」（以下稱B CRUSH），由蝶香、洪暐、宰宰、彥四位成員組成。日前他們受邀擔任Soothe時氛一日店長，活動現場湧入大批粉絲，把會場擠得水泄不通。四位成員不僅親自分享自己與香味的關係，連粉絲都忍不住直呼：「根本行走的香氛人形立牌！」現場調香互動更出現動人片刻，蝶香在活動中與兩位粉絲一同調香，三人互相打氣、彼此鼓勵，情緒累積到最後感動落淚，讓周遭粉絲也都被觸動。

洪暐（左起）、宰宰、蝶香、彥組成混聲團體「B CRUSH不小心製造」，近日擔任一日店長。（圖／Soothe時氛提供）

洪暐笑說自己「香水只噴同一款，喜歡命定的感覺」，對他來說看著蠟燭慢慢融化就是最佳放鬆儀式；彥透露床頭放上香氛蠟燭後，睡眠品質直接提升一個檔次；宰宰習慣在工作時點上香氛蠟燭，能讓思緒更沉靜；蝶香則因為名字裡有個「香」，從小就很喜歡和媽媽一起收集香味，直說：「香氣是我生活中不可或缺的療癒。」四人「香味性格」各具特色，也讓現場氣氛又溫暖又精彩。



談到2026年的目標，洪暐透露團體一直在持續創作，希望能推出更多新作品；彥希望有機會讓更多不同類型的觀眾認識B CRUSH；宰宰強調會把握每個創作機會，努力展現團名「不小心也很酷」的精神；蝶香則說即便不在同一個地方，團員們也會在群組裡集思廣益，期待早日帶來好消息，當然也一定要搭配香氛好好放鬆迎接新年。一談到粉絲，四人瞬間變得超溫柔，洪暐說粉絲就像讓他放鬆的香氣，是努力的動力；彥感謝大家的溫度陪他走每一步；宰宰感性喊話未來會帶來更多作品；蝶香則說看到粉絲就覺得幸福，「希望未來每一次倒數、都是我們一起迎接新的開始。」

