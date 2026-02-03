混聲夯團回來了！KARD大年初五台北開唱 難忘「這一味」：太瘋狂

KARD即將在月底再訪台，四位成員J.seph（左起）、SOMIN、JIWOO、BM都期待萬分。寬宏藝術提供

韓國人氣混聲團體KARD大年初五就要來台開唱，確定2月21日在台北國際會議中心舉辦演唱會，距離演出剩不到一個月，KARD興奮表示：「去年在桃園的音樂節大家反應非常熱烈，這次超級期待可以再次在專場上與台北HIDDEN KARD（粉絲名）見面，希望我們可以多多互動，留下美好的回憶！」

KARD去年展開「DRIFT」世界巡演，首站在韓國首爾揭開序幕並成功慶祝8週年，隊形編排、歌單設計與舞台表現獲得高度評價。不只亞洲地區的成功，也在美國斬獲滿滿口碑，官方社群也不斷更新現場瘋狂與震撼的片段。使台灣HIDDEN KARD們更期待這次的到來！KARD在台巡演的場館也是在這次海外巡演中屬於大型舞台，規格將拉好拉滿，給予台灣HIDDEN KARD最頂規的演出。

KARD難忘台灣美食：香菜餅乾太瘋狂

提到對台灣的印象，KARD指出，「大家都很熱情是最讓我們印象深刻的事。吃了很多美食、也去夜市玩了有趣的遊戲！」團員BM也表示：「香菜口味餅乾真的太瘋狂，這次一定要再大吃一番；珍珠奶茶也很好喝，但為了演出不能喝太多哈哈。」展現成員們來台都留下不錯的印象，所以也更期待這次專場的到來。

混聲夯團KARD再辦台北專場！預告互動驚喜

KARD 由BM、J.seph、SOMIN和JIWOO四位成員組成，自 2017 年出道以來以男女混聲團體定位與強烈節奏感風格聞名，音樂融合了Moombahton、拉丁、Trap、Tropical House 等音樂風格，以及充滿魅力與氣場的舞台表演為特色，打造出極具辨識度的音樂色彩。

廣告 廣告

台北站將完整呈現「DRIFT」世界巡演規格，從舞台設計、編排到團員互動都不打折，讓台北HIDDEN KARD能在專場享受一場完整、多首經典與新作交織的高能演出。KARD也特別透露會安排互動橋段，為這次演唱會增添更多與粉絲的交流時刻。演唱會門票熱賣中，購票請洽寬宏售票系統以及全台萊爾富、OK便利商店。



回到原文

更多鏡報報導

金宣虎爆逃稅！前東家證實「空殼公司」收錢 廣告圈已切割、3部戲1部舞台劇恐卡關

5天後唱進日本武道館！夯團主唱涉毒被捕 公司：演唱會取消

人間香奈兒形象大逆轉！Jennie雪地廢土風太反差 韓網驚呼：差點認不出

向太認了：是我把郭碧婷娶回家 超疼媳婦原因曝光！感嘆生女兒比生兒子「強一萬倍」