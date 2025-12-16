「混血千金」蘇小軒為大13歲唐禹哲低調隱婚、生子 被問二胎計劃哭笑回9字

網友關心蘇小軒（右）與唐禹哲是否想生二胎。翻攝IG @dt_0902

28歲的蘇小軒與大13歲的唐禹哲宣布戀情後，也認了育有一個4歲兒子，經常在社群上曬出一家三口甜蜜互動照片或影片，經常被讚是高顏值家庭。近日被網友問到第二胎計劃，她沒有正面回應，僅說：「怎麼這麼多人問這題...」並附上哭笑不得的圖案。

唐禹哲2023年在中國節目《披荊斬棘3》上向蘇小軒求婚，但後來接連爆出他與前女友已有一個兒子，蘇小軒也幫他生了一子，蘇小軒也大方承認已當媽，但與唐禹哲並未結婚。今年9月傳出唐禹哲終於給蘇小軒名份，兩人悄悄登記結婚，但雙方都沒有證實。

台美混血的蘇小軒是台灣大金空調總代理、和泰興業董事千金，標準「白富美」，演出《料理高校生》後受矚目，不過近年幾乎沒有戲劇作品。與唐禹哲戀情傳多年後，終於獲得對方認愛官宣，現在也越愛越高調，且大方分享兒子可愛模樣。回答網友問題時，也表示生小孩後「很幸福呀」。



