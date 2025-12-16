混血女星傳低調「隱婚」唐禹哲...感情生活曝光 被問二胎進度鬆口了

娛樂中心／蔡佩伶報導

台美混血女星蘇小軒曾擔任平面模特兒，後來演出《料理高校生》中校花的角色而受到大家的關注，她與大13歲男星唐禹哲感情穩定並育有3歲兒子，傳出在今年低調結婚，不過雙方皆未正面回應。近日，蘇小軒跟粉絲進行問答互動時，罕見鬆口二胎進度。

蘇小軒昨（15日）解答網友關於感情維繫的話題，她表示最重要的一點就是「有共同興趣」，比如追劇或是打電動等等，認為即使是稀鬆平常的事，只要兩人一起做，就算時間久了「也會有很多覺得開心的時候」。

然而，育有一子的蘇小軒難免被追問二胎進度，她坦言養育小孩對她來說是件幸福的事情，至於未來是否會生二胎，蘇小軒並未正面回應，僅表示有很多人都有同樣疑問，不過她也附上笑臉符號，留給大眾想像空間。

蘇小軒跟粉絲進行問答互動。（圖／翻攝自蘇小軒IG）

