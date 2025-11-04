混血女模交往中／混血女星特別夯？ 天王拍MV結緣譜出浪漫戀曲

昆凌具有台、韓、澳三國血統，和周杰倫結婚多年育有三個小孩。（翻攝自周杰倫臉書）

出道以來幾乎零緋聞的歌手陳勢安，近日被爆出與小他9歲的混血女模Sora（林酉芯）祕密交往。2018年，當時Sora擔任陳勢安〈壞掉的我們〉MV女主角，兩人在片中有不少親密對手戲，甚至拍攝激烈床戲。當時陳勢安在宣傳時曾直言：「Sora是我的理想情人！」如今傳出兩人真的走在一起。

娛樂圈中「男星與混血女模」的戀情並不少見。藝人錦榮與蔡依林分手後，隨即與日加混血名模香月明美（Akemi）傳出戀情，兩人於2019年5月公開認愛，然而感情僅維持5個月便在同年10月畫下句點。

廣告 廣告

錦榮與香月明美（Akemi）戀情傳了2年才認愛，但隨即又劃下句點。（攝影組）

南韓男星朴敘俊去年被網友直擊與擁有台美混血的Lauren Tsai（蔡蘿倫）一同在日本度假，疑似熱戀中。Lauren因出演實境節目《雙層公寓：夏威夷篇》而走紅，之後在日美兩地發展，擁有高人氣。

朴敘俊去年被網友直擊與擁有台美混血背景的Lauren Tsai（蔡蘿倫）一同在日本度假。（東森提供）

此外，天王周杰倫與混血女星昆凌的愛情故事也令人稱羨。昆凌具有台、韓、澳三國血統，2010年因拍攝MV與周杰倫相識，隔年開始交往，2015年在英國舉辦浪漫婚禮，婚後育有三名子女，堪稱「男星與混血女神戀曲」的代表。

更多鏡週刊報導

混血女模交往中／獨家！MV上演激烈床戲 陳勢安熱戀小9歲混血模

三婚亮紅燈／獨家！夫妻合照被刪光 「醫界王陽明」賴弘國三婚瀕危

移居斬紛擾／獨家！被爆分居遠離是非 歐弟舉家移居沖繩