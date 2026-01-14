混血女模成名媛公敵？傳私富商「我的菜」1舉動元配氣炸

娛樂中心／綜合報導

藝人阮經天過去的緋聞對象、自稱混血的女模趙文安，近期成為名媛圈內的黑名單。起因在於，有貴婦爆料，趙文安利用社群軟體私訊已婚富商，內容更挑明表示「你本人很可愛」、「我的菜嘻嘻」，事後甚至要求富商做出1個舉動，讓元配氣炸。







該貴婦控訴趙文安傳訊勾引其夫。（圖／翻攝趙文安IG）根據《鏡週刊》報導，有貴婦私下透露，趙文安過去主動私訊已婚富商，內容清一色為挑逗文字，包括「你本人很可愛」、「我的菜嘻嘻」、「改天約」、「還是你想玩嗎」、「我跟你講，我其實為何很多男生朋友，就是我會幫助大家」。後續趙文安還要求對方「刪對話」，顯示她清楚這些傳訊內容恐引發紛爭。該貴婦質疑：「到底是要玩什麼？又是要怎麼幫？」



該富商雖未被趙文安言語勾引，但讓該貴婦相當不安。（圖／翻攝趙文安IG）不過該名富商並未為所動，僅禮貌性敷衍，並未越界。該貴婦指出，自己因為欣賞趙文安的氣質與穿搭，雙方才在社群平台上互相追蹤，也僅止於網路上的點頭之交。直到去年12月中旬，貴婦帶著富商老公出席友人餐廳開幕活動，雙方首次見到趙文安本人，彼此在現場熱情招呼相認，沒想到趙文安在與貴婦打完招呼後，竟透過私訊功能，主動向她老公調情。她也痛斥趙文安是「雙面人」，直言：「這個女生上一秒還在跟我打招呼耶！」回想事件始末，讓該名貴婦細思極恐，相關感受也隨之湧上心頭。









