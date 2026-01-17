混血女模遭爆當小三！趙文安不忍揭富商身份 竟是「知名手搖負責人」

趙文安近日遭爆料介入富商婚姻。（圖／翻攝自趙文安IG）





混血女模趙文安（Vivian）2022年曾與阮經天傳緋聞，近日卻遭爆料介入富商婚姻，事後她在社群曬出律師聲明，強調自己並未介入他人婚姻、勾引人夫，更控訴爆料人古小姐提供的對話截圖內容斷章取義，對此，趙文安今（17）日受訪時透露，該名男子就是經營五桐號的柏元國際餐飲潘姓負責人，並準備向爆料人古小姐提告。

趙文安先前在律師聲明中指出，她與潘姓男子去年12月18日在朋友聚會上認識，兩人交換了IG，當時潘男明確告知他與古小姐「沒有婚姻關係」，更稱古小姐表示「要讓他玩十年」、「結婚就不能出來玩了」，導致她誤認兩人的交往方式，而她於同月26日後就再未與兩人聯繫。

趙文安強調自己從未介入他人婚姻。（圖／翻攝自趙文安IG）

根據《ETtoday新聞雲》報導，趙文安受訪表示，自己僅與潘男見過2次面，並曬出對話紀錄強調並未介入別人感情，她提及早在去年朋友聚會前，潘男就已先行追蹤自己的IG，還邀約她前往朋友的私人招待所，但她到場後發現許多不認識的男女，就想盡早離開，拒絕潘男送回家的要求，她也提到，自己並非公眾人物也不是模特兒，只是在公司行號擔任行銷企劃，認為潘男的古姓女友行為已經構成誹謗、妨害名譽以及偽造文書等罪嫌，將再於19日前往提出相關告訴。

此外，趙文安也坦認先前醉酒時曾向對方發出失態的言語，但隔天清醒後便立刻主動向潘男致歉，「在此嚴正聲明：從初識至今，我與男方從未有任何肢體接觸。」更指出潘男曾多次傳送曖昧訊息，並非如外界所說的謹守邊際，她同時也呼籲大眾勿斷章取義，抑或胡亂猜測她涉及性交易或不法行為。



