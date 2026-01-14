混血女神勾搭已婚富商！私訊「想玩嗎、我幫你」挑逗對話流出 正宮氣炸

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

阮經天日前爆出穩定交往中國籍的千金女友，感情穩定，而曾與他交往過的混血女模趙文安，近來成為了貴婦公敵，有貴婦爆料，趙文安主動私訊她老公聊騷，還極盡挑逗，加碼抖出趙文安是獵男慣犯，連自己閨密的男友也不放過。

趙文安被爆出勾搭已婚富商。（圖／翻攝趙文安IG）

據《鏡週刊》報導，貴婦因為欣賞趙文安的氣質與穿搭，在社群媒體上互相追蹤，去年12月時，貴婦與老公一起出席朋友的餐聽開幕，兩人上演網友相認戲碼，沒想到之後趙文安就主動出擊，以私訊功能向貴婦老公調情，之後還要求男方刪除對話，讓貴婦知道後超傻眼，等於是明知故犯。

趙文安還傳訊息向貴婦老公表示：「你想玩嗎」、「可以幫你」等字句，貴婦老公提出疑問，趙文安直接提到：「我跟你講，我其實為何很多男生朋友，就是我會幫助大家。」以及「你想玩的話再跟我講。」讓貴婦看了細思極恐，幸好貴婦老公都禮貌敷衍，沒有越界。

趙文安挑逗富商的訊息外流。（圖／翻攝趙文安IG）

