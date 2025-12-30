混血女神狂吃高熱量食物爆肥10公斤！自嘲胖成「母牛」

查奎琳門恩（Jackie）為《泰殺歌后戰》完成先胖後瘦的地獄式變身。（威視電影提供）

泰國《模犯生》、《冥婚鬧泰大》金獎團隊推出全新瘋狂之作 《泰殺歌后戰》，是曾以《娘娘腔日記》在泰國掀起巨大迴響的導演基特法童格安（Kittiphak Thongauam）暌違5年爆笑力作，故事聚焦過氣天后與Z世代偶像天團正面交鋒的失控復出戰，在流量為王的時代掀起一場荒謬又爆笑的娛樂圈大亂鬥。日前曝光正式預告，讓網友直呼：「根本是泰國版《歌喉讚》！」

電影描述昔日紅極一時的傳奇天后「布萊芬」，在淡出演藝圈7年後，重返舞台、試圖奪回掌聲的荒誕歷程。片中關鍵角色由擁有德泰血統的查奎琳門恩Jacqueline Muench（Jackie）飾演。為了精準呈現角色隱退多年的「肉感」體態，導演堅持不使用任何矽膠道具服，要求Jackie真實增重，她在短短1個月內執行地獄式增肥計畫，體重從53公斤直衝63公斤，拍完「胖版」戲份後，劇組再停工1個月，讓她全力瘦身，完成先胖後瘦的極限挑戰。

有趣的是，Jackie回憶，增重期間壓力極大，因在1個月內同時需進行歌唱及舞蹈特訓，不僅從零開始強化舞技，還得每天狂嗑燒烤、麻辣火鍋等高油、高碳水食物。沒想過會因為體重掉了0.5公斤而想哭，還會覺得「完蛋了！今天看起來好憔悴，拍起來一定不夠胖。」所幸在營養師的嚴密監控下，成功達標，身材徹底變形，胖到舊衣服全數穿不下，她幽默自嘲：「肚子跟屁股都變超大，大到像頭母牛，整個人變成極致的沙漏型身材。每天早上照鏡子看著圓滾滾的自己，居然覺得還挺可愛的。」

人氣泰星NuNew、PingPong與網紅Ninew組成「咧魔天團」，耍賤搞笑火力全開。（威視電影提供）

其他卡司還包括BL劇爆紅的哈里特布阿約伊（Keng），飾演前來助陣卻讓局面更加失控的國際巨星，以及憑泰腐劇《甜心派》紅遍亞洲的查瓦林佩德皮里亞旺（NuNew） 與《娘娘腔日記》的靈魂搞笑擔當通凱通坎托姆（PingPong），加上初次挑戰大銀幕的網路紅人妮紐佩丹卡奧（Ninew），組成超高人氣、卻暗中與天后較勁的「咧魔天團」。《泰殺歌后戰》將於2026年2月13日在台上映。

