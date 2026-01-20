「混血微風女神」搶攻音源榜成功掀熱議！佟凱玲成功唱出「反派式」自信

娛樂中心／蕭翰弦報導

女團 HUR+ 台美混血成員「微風女神」佟凱玲近日推出單曲搶進音源榜受熱議。（圖／微風提供）

女團 HUR+ 台美混血成員、被封「混血微風女神」的佟凱玲，近日正式推出個人單曲《Black Cadillac》，不只音樂風格大轉彎，連形象與氣場都全面翻新，一上線就掀起討論。歌曲在 KKBOX 西洋新歌榜連續進榜、多次站上前段班，也讓不少粉絲直呼：「根本完全不同的凱玲。」

佟凱玲單曲《Black Cadillac》搶進西洋新歌跨區排行榜單。（圖／微風提供）

KKBOX「西洋新歌週榜 TOP10 空降榜」在2025年12月26日中，《Black Cadillac》空降第7名；緊接著2026年1月2日的「西洋新歌週榜 TOP10」中，歌曲再度上榜，排名第4名；至 2026年1月9日至1月15日連續三週進榜，也讓《Black Cadillac》成為近期華語女歌手，跨語系作品中討論度相當高的一首。

台美混血「微風女神」佟凱玲外型冷冽亮眼。（圖／微風提供）

佟凱玲坦言這次的轉變並非偶然，過去不論是在女團或模特兒工作中，外界對她的第一印象往往是「冷靜、高冷、理性」，這也讓她在籌備個人作品時反覆思考一個問題：「如果有一天，我成為一個以自己為主體的 solo 歌手，那我真正想呈現的是什麼樣子？」這樣的自我提問，成為《Black Cadillac》起點。

佟凱玲MV拍攝中實際使用了一輛1960 年代的凱迪拉克老車。（圖／微風提供）

佟凱玲也分享，《Black Cadillac》並不是一首討好型作品，不是為了迎合市場而生，而是從「自我認同的自信」出發，選擇捨棄成為大家期待中的完美角色。她直言，這首歌講的不是被喜歡，而是承認自己、接納所有面向的自己，「即使在你眼中我是反派，我仍然是我故事裡的主角。」

佟凱玲MV親自擔任 Producer，帶入許多美式畫面氛圍 。（圖／微風提供）

值得一提是，這次 MV 佟凱玲更親自擔任 Producer，深度參與創作。MV核心概念圍繞「兩個人格的並存」：一個是被社會期待與標籤框住、壓抑而理性的自己；另一個則是幻想中極度自信、敢於做出現實中不敢嘗試的瘋狂版本。她形容，這是一場心理狀態的拉扯，也可能一切都只是腦中的想像，但女主角的選擇始終很明確——她不需要任何人的肯定來完成自己。

拍攝中實際使用了一輛1960 年代的凱迪拉克老車來作為象徵，不只呼應歌名，也投射出張揚卻孤獨、拒絕迎合當代審美的姿態。MV 中撕裂海報的畫面，象徵外界貼在她身上的各種標籤，而「撕掉」並非否定過去，而是重新奪回詮釋角色的主導權。

佟凱玲最後總結，《Black Cadillac》不是在說希望被理解，而是「即使不被理解，仍選擇站在舞台中央做自己。這首歌不完美，卻非常真實。」正式揭開她個人音樂篇章中，更大膽、更衝突、更忠於自我的一面。

