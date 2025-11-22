混血王子攻進日職！林安可億元年薪加盟西武獅 明年披73號戰袍展新頁
台灣本土強打林安可正式進軍日本職棒，與埼玉西武獅簽下合約，明年將穿上73號球衣在日職展現實力。日媒報導這是球團「重大補強」，期望能協助球隊相隔7年再度奪冠。林安可今年28歲，是台南人，母親為阿根廷人，因此被稱為「混血王子」。他從2019年開始效力統一獅，曾獲新人王、全壘打王、打點王等多項殊榮，2025年賽季打擊率3成18，擊出23支全壘打、貢獻73分打點，展現本土強打實力。
根據日本媒體報導，林安可與西武獅簽訂的合約為2+1年，第一年年薪已突破億日圓，整份合約加上激勵獎金上看6億日圓，約台幣1.2億元，使他晉升為「億元男」。西武獅本部長廣池浩司表示，林安可是全壘打王、打點王，也是台灣隊的核心打者，認為他未來還有更多成長空間。
回顧2025年賽季，林安可在統一獅開幕戰就有亮眼表現，3月29日更打出猛打賞，並在7月達成生涯百轟里程碑。這位台灣強打者在今年賽季展現穩定火力，為他的日職之旅奠定良好基礎。
雖然粉絲們對林安可離開感到不捨，但仍紛紛表達祝福，許多人在日職官方貼文下留言，表示會在台灣繼續為他加油。林安可的母親安采湄透露，兒子小時候非常活潑好動，喜歡多種運動，包括跆拳道、武術、游泳和溜冰，但最喜歡的還是棒球。
埼玉西武獅於11月22日正式公告林安可的加盟消息，期待這位台灣強打者能在日本職棒舞台上繼續發光發熱，幫助球隊重返日職冠軍寶座。林安可也表示，能挑戰日職感到非常開心，準備在新的舞台上展現自己的實力。
