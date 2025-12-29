混血男團NCT WISH將來台出席金唱片頒獎典禮！西珍妮們尖叫聲！NCT最後小分隊、BoA親自操刀、2026林口體育館與粉絲共築「Our WISH」、6成員介紹

NCT最後小分隊NCT WISH將來台出席金唱片頒獎典禮！西珍妮們嗨翻啦！這組由 SM娛樂 於 2024 年推出、同時也是 NCT 體系中「最後出道的固定分隊」，延續「以地區為基礎的團體構成」概念，以日本為主要活動據點，並在韓國與日本雙線同步展開活動，正式為 NCT 的「無限擴張」畫下句點。由「韓國天后級歌手」BoA寶兒擔任製作人，全面統籌音樂與表演製作，在NCT獨有的「Neo DNA」基礎上，加入清新明亮的氛圍，走出一條只屬於NCT WISH的清爽新路線。

韓國新生代男團NCT WISH將在2026年1月10日來台出席金唱片頒獎典禮

NCT WISH 以「WISH for Our WISH」為口號，「Wish」一詞，寓意著支持大家的願望和夢想，並透過音樂和愛共同實現願望。團體由4名日本成員以及2名韓國成員組成，成員各個兼具實力與青春氣息，也被定位為向全球粉絲傳遞正能量的「WISH ICON（願望偶像）」。今年5月他們才剛在台北開唱，緊接著2026年2月28日巡迴演唱會《INTO THE WISH : Our WISH》也即將登上林口體育館，台灣西珍妮們真的可以一路期待到明年！

NCT WISH由六位成員組成：韓國成員是溫 (Sion)、栽禧 (Jaehee)，日本成員陸 (Riku)、勇志 (Yushi)、遼 (Ryo)、咲哉 (Sakuya)

NCT Universe 最後小分隊 為無限擴張畫下句號

NCT WISH是SM娛樂旗下大型企劃NCT的日本分隊，由6位成員組成，包含韓國成員吳是溫（SION）、金栽禧（JAEHEE），以及日本成員前田陸（RIKU）、得能勇志（YUSHI）、廣瀨遼（RYO）、藤永咲哉（SAKUYA）。團體以「WISH for Our WISH」為口號，透過音樂承載成員與粉絲之間的共同願望，也將自身定位為傳遞希望與正向能量的「WISH ICON（願望偶像）」。

在NCT的版圖中，NCT WISH被視為「以地區為基礎的團體構成」脈絡下的最後固定分隊，也象徵NCT多年來「無限擴張」概念的正式收束。團體以日本為主要活動據點，卻不侷限於單一市場，而是同步在韓國與日本展開宣傳，清楚展現日韓雙線並進的發展方向。

由4名日本成員與2名韓國成員組成的跨國陣容，讓NCT WISH在語言與文化切換上具備高度彈性，也成為他們在舞台表現與綜藝互動中的一大優勢。作為 NCT Universe的最終章，NCT WISH不只是承接前輩累積的系統與資源，也試圖在既有框架中，走出一條更貼近青春與日常的全新路線。

NCT WISH演唱會

東京巨蛋出道、SM娛樂最快獲得音樂節目初一位組合

NCT WISH於2024年2月21日在東京巨蛋舞台正式出道，出道曲〈WISH〉由 BoA 親自操刀製作，不僅迅速累積話題，也創下SM娛樂旗下組合「最快獲得音樂節目初一位」的紀錄。隨後推出的〈Songbird〉與首張迷你專輯《Steady》，進一步鞏固團體清新又具能量的音樂色彩，累積銷量逼近200萬張，被視為2024年最具爆發力的新生代男團之一。

2025年4月，NCT WISH 發行第二張迷你專輯《poppop》，首次突破百萬銷量；同年9月再推出第三張迷你專輯《COLOR》，在音樂風格與舞台表現上展現更成熟的層次，也讓團體每一次回歸都呈現肉眼可見的成長曲線。

BoA 操刀定調 〈WISH〉的清爽少年路線

NCT WISH的音樂定位，從出道曲〈WISH〉就已經相當明確。由BoA寶兒擔任製作人，全面統籌音樂與表演方向，在NCT一貫的「Neo DNA」基礎上，加入更清新明亮的聲音輪廓，讓NCT WISH與其他分隊在氣質上做出清楚區隔。

〈WISH〉被形容為以 Old School Hip-hop 為基礎的舞曲，副歌節奏強勁，卻不走厚重路線，而是保留清爽與活力感，也讓六位成員的青春氣質更容易被看見。這首歌也為團體拿下出道後的首個音樂節目一位，為 NCT WISH 的起跑留下鮮明印象。

在視覺呈現上，〈WISH〉MV遠赴西班牙巴塞隆納拍攝，成員化身愛神丘比特，透過帶點童話感的敘事線，強化「像從日本漫畫走出來的少年」這個團體印象，也成為許多新粉絲認識NCT WISH的第一個入口。

NCT WISH 今年5月在北流舉行亞洲巡迴演唱會台北站

與台灣西珍妮一起 把「我們的願望」唱進現場

自2024年底展開的《NCT WISH ASIA TOUR LOG in》，橫跨首爾、東京、香港、新加坡、台北、曼谷等 14 個城市、共 25 場演出全數完售，票房號召力迅速累積。台北場於今年 5 月舉行，成員活力滿滿的舞台表現與親切互動，讓現場尖叫聲不斷，也成功拉近與台灣粉絲的距離。

官方已宣布，NCT WISH 將於2026年2月28日帶著首次巡迴演唱會《INTO THE WISH : Our WISH》登上林口體育館，與台灣西珍妮一起打造專屬於「我們的願望」的夜晚。

NCT WISH明年2月28日將登上林口體育館舉行巡迴演唱會

NCT WISH六位成員介紹 日韓交會的青春配置

NCT WISH 由 2002 至 2007 年出生的六位成員組成，年齡層本身就帶著自然的少年感，也與團體主打的清新、明亮基調相互呼應。隊長吳是溫（Sion，2002 年生）是隊內年紀最大的成員，同時擔任主唱之一，曾透過 Instagram 被星探發掘，歷經多年訓練後正式出道，穩定的舞台表現也讓他成為團體的核心之一。

前田陸（Riku，2003 年生）在隊內負責 Rap，以辨識度極高的音色受到關注，曾獲 BoA 評價為「SM 前所未有的音色」。得能勇志（Yushi，2004 年生）練習生資歷深厚，憑藉紮實舞蹈實力擔任主舞，舞台上與私下性格之間的反差，也成為粉絲津津樂道的魅力來源。

韓國成員金栽禧（Jaehee，2005 年生）以唱功見長，在《NCT UNIVERSE : LASTART》中表現亮眼，最終以主唱身分加入團體。廣瀨遼（Ryo，2007 年生）則以溫暖細膩的氣質與副唱定位受到喜愛，清爽外型也常被形容帶有「小狗相」的親和感。忙內藤永咲哉（Sakuya，2007 年生）外表稚氣，卻擁有低沉音色，負責低音 Rap，活潑性格與反差表現為團體增添不少記憶點。

（圖片來源： Instagram@nctwish_official、SHOWOFFICE）

