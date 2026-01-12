混血男星砸錢吃和牛「肉咬不斷」狂皺眉：不值得 氣炸公開店家了

娛樂中心／蔡佩伶報導

肯納發現和牛根本咬不斷。（圖／翻攝自IG）

混血男星肯納（Kenna）當年從節目《二分之一強》打開知名度，然而，熱愛美食的他近日前往日本旅遊，選了一家網路評價不錯的餐廳，豈料品嘗過店家的和牛料理後卻大感失望，認為不值得花錢。

肯納分別點了和牛漢堡跟和牛丼飯，花了約台幣三千多左右，不過他卻邊吃邊皺眉頭，認為和牛漢堡雖然不錯，但沒有3千塊的價值，隨後，肯納拿起丼飯上的和牛一咬，給出差評「沒有和牛入口即化感」，表示根本咬不斷，讓他氣得直呼：「踩雷，不要來」。

事後，肯納也直接公布店家位於銀座，表示自己還排隊排了一小時，直言「我在日本吃過最難吃的一餐」，影片曝光之後，掀起網友的討論，「現在評價不能太相信」、「就喜歡這種實話」。

肯納氣得大罵踩雷。（圖／翻攝自IG）

