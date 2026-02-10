混血男星「4度遭逮捕」曾因詐欺關7年！再猥褻2女遭扣押

娛樂中心／綜合報導

知名日本男星羽賀研二4度遭警方逮捕。（圖／翻攝自日網）

64歲日本知名男星羽賀研二再度捲入刑事案件。沖繩縣警方近日證實，本名當真美喜男的羽賀研二涉嫌在去年3月27日晚間於餐廳聚餐時，未經同意觸摸2名相識女子身體，並親吻其中一人，受害者分別為50多歲與30多歲女性。警方已依涉嫌猥褻罪嫌將其逮捕，這也是他19年來第4度被捕。

據悉，其中一名50多歲女性於去年8月向警方諮詢，案件才正式曝光。為避免影響後續偵辦進度，警方目前未對外說明羽賀是否坦承犯行。

羽賀研二出身沖繩，為美日混血，1981年踏入演藝圈，憑藉高大外型與俊朗五官活躍於戲劇與歌壇。1990年代他與名模梅宮安娜交往轟動一時，儘管遭女方父親、資深演員梅宮辰夫強烈反對，兩人仍高調相戀，甚至合拍裸體寫真集，最終於1999年分手。

然而，他的演藝生涯屢被爭議掩蓋。2007年涉入醫療公司未上市股票詐騙案，與前世界拳擊冠軍渡邊二郎共謀，隱瞞股票原價高價出售，詐騙金額約3.7億日圓。當受害者要求退款時，還涉嫌恐嚇放棄債權。案件歷經審理，2013年遭判刑6年定讞，入沖繩監獄服刑。

此外，他因須賠償受害者約3.9億日圓，為規避強制執行，於2016年辦理離婚並轉移不動產至前妻名下，2019年再因涉嫌妨害強制執行罪被捕，2020年判刑1年2個月，2021年出獄。出獄後他曾在沖繩從事人力派遣工作，並重返演藝圈。2024年5月還在戀愛實境節目中與小41歲的女大學生配對成功，一度引發話題。怎料同年9月，他又因涉嫌在建物所有權轉讓登記時提交虛假電子公證文件遭愛知縣警方逮捕，名單中還包括其前妻及相關人士，最終在檢方保留處分下獲釋。

