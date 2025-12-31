混血男神魏浚笙首度來台跨年！全靠春風牽線 台南美食必吃清單曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

在香港受矚目的混血男神魏浚笙（Jeffrey），首部擔綱男主角的電影《殺手#4》在今年金馬獎風光入圍5個技術獎項，而他也把首次離開香港的海外跨年獻給台南，在今晚的「2026台南好Young跨年演唱會」獻唱，他開心表示：「收到這個邀請的緣分很奇妙，因為拍攝《殺手#4》認識了春風哥，他非常熱心推薦我來台南跨年演出，所以特別感謝他的牽線！」

魏浚笙首度來台唱跨年。（圖／好樂行銷提供）

據悉，魏浚笙準備〈My Head〉、〈失約巴黎〉等四首歌曲，團隊擔心觀眾對他的粵語歌不熟，貼心準備了國語音譯字幕，讓大家今晚能邊看邊跟著他一起唱；此外，得知接在他後面上台的是樂團「八三夭」，魏浚笙開心到不行：「我欣賞他們很久了，他們的音樂充滿爆發力，覺得我們好有緣分，我表演完後緊接著就是他們，所以我一定會留在現場好好欣賞。」

廣告 廣告

魏浚笙首度來台唱跨年。（圖／好樂行銷提供）

彩排演出結束後，魏浚笙也留了一點時間想要好好感受台南的氛圍與溫度，得知台南美食「甜」出名，他笑說：「其實我在不需飲食控制的時候，是個超級甜食愛好者，早就聽說台南連滷肉飯都帶甜味，希望這次可以吃到滷肉飯、牛肉湯、牛肉火鍋、碗粿⋯⋯這些都列在我的必吃清單上，也歡迎台南粉絲推薦我更多隱藏版地道美味。」

更多FTNN新聞網報導

王ADEN看一下！校唱事件遭炎上 陳昇嘆「抱著你是戲子的心情」

跨年將至！KARA、BABYMONSTER接力來台 蔣萬安市政會議裁示：全局處待命、確保平安

樋口愛隔半年再度來台！登八里跨年舞台演出 「想體驗在夜市吃飯」

