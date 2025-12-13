混血美女DJ慘遇「私生飯」裝熟！蹭酒蹭車還不付錢 失控結局竟超荒謬

娛樂中心／綜合報導

混血美女DJ「若熙娘娘」外型亮眼有不少粉絲追隨。（圖／翻攝自IG @djrara0626）

混血美女DJ「若熙娘娘」近日登上綜藝節目《11點熱吵店》，首度完整談起自己過去曾遭遇「瘋狂女粉絲」騷擾的驚悚經驗。她形容那段時間不僅感到困擾，回想起來甚至荒謬到像一場黑色喜劇，卻也讓她至今仍心有餘悸。

若熙娘娘透露，該名女粉絲經常出現在她演出的各大夜店，行為會越來越越界，會假裝與她十分熟識。有一次她結束酒吧工作準備轉往夜店，對方竟直接跟著上了她的計程車，當下她誤以為對方會幫忙付車資，便沒有多想，沒想到卻成為惡夢的開始。

廣告 廣告

若熙娘娘近日在節目中分享她曾遭遇「恐怖女粉絲」騷擾的驚悚故事。（圖／翻攝自IG @djrara0626）

車內瀰漫著刺鼻的狐臭味，讓她忍不住請司機開窗透氣，而更誇張的是，抵達夜店門口後，該名粉絲竟為了趕在午夜12點前女生免費入場，竟搶先衝下車，車資留給她自己付。進到夜店後，情況依舊失控。若熙娘娘表示，當現場有大客人請喝酒時，對方會突然從人群中伸手拿酒，讓出錢的客人一臉錯愕，質疑「他又沒付錢，他是誰」，場面十分尷尬。

若熙娘娘不僅遭女粉絲蹭車還蹭酒。（圖／翻攝11點熱炒店YouTube畫面）

後來她更發現，該粉絲竟將兩人的合照設為手機桌布，甚至多次尾隨她回家，讓她不得不刻意繞路、改走後門躲避。由於對方身上特有的氣味太過明顯，連身邊的女性友人都能「聞味辨人」，一察覺異樣就立刻提高警覺。驚恐表示：「那個味道越來越近了，是不是他？」

最讓她難忘的一次，是到南下台中演出後由父母接送去吃滷肉飯，正當她用餐到一半，轉頭竟發現那名粉絲在窗外探頭死盯著她，畫面宛如恐怖片，當場讓她嚇到發毛「瞬間變鬼片。」最終她實在不堪其擾，透過對方朋友圈間接表達自己的不適，在旁人勸說下，對方才終於停止糾纏。不過結局令人哭笑不得，該名粉絲很快又轉而鎖定其他女DJ，這才讓若熙娘娘在鬆一口氣的同時，也對這段經歷感到無言又感慨。

更多三立新聞網報導

「最強高中生」才奪大獎！遭女網紅指冒犯「不舒服」Ray怒飆髒話：Ｘ你

大咖韓團才登AAA就出事！中國活動前2天急取消 這原因踩底線粉全惹怒

李伊庚「不堪私訊」再遭爆料！與小10歲德國正妹對話曝光：猜罩杯

朱孝天拒絕3點遭踢出！開嗆粉絲「酸臭胡蘿蔔」五月天迷氣炸：影射阿信

