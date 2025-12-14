混血辣妹遭粉絲狂裝熟！「蹭車蹭酒」本尊揭結局超荒謬
娛樂中心／饒婉馨報導
台俄混血DJ「若熙娘娘」擁有艷麗外型，常在社群分享歡樂日常，不過她最近上節目分享了自己曾被女粉絲跟蹤、騷擾、蹭車等經歷。若熙娘娘表示那段時間相當困擾，那位瘋狂粉絲還尾隨她到台中，甚至當她跟家人出外吃飯時，還在店外窗戶探頭探腦，讓她不禁直言「瞬間變鬼片」。
若熙娘娘是知名的混血DJ，近期上節目時分享了一段被粉絲騷擾的經驗。（圖／翻攝自IG ＠djara0626、Youtube頻道《11點熱吵店》）
若熙娘娘在節目以「粉絲跑趴，狂蹭我車」透露一系列被瘋狂粉絲騷擾、跟蹤等經歷，這名女粉絲常會出現在她演出的各大夜店，不僅在她演出時拿著手機張嘴狂拍，甚至還會跟她裝熟，行為已經超過一般粉絲的界線。她表示，某次結束演出要搭車趕場的時候，女粉絲竟然上同一台計程車要隨同她去下一間夜店，當時若熙娘娘以為「可能到了目的地之後，粉絲就會幫她付車錢，那她就省一趟錢」，因此沒有拒絕她，主持人對此笑虧「妳也是蠻爛的心態」，引起全場嘉賓認同附和「好真實喔」、「反而是妳想要蹭人家的車了」，若熙娘娘解釋因為粉絲速度太快了，來不及拒絕，竟沒想到這只是整段惡夢的開端。
她表示該名粉絲有強烈的狐臭，導致她與友人後面都能聞味辨人。（圖／翻攝自Youtube頻道《11點熱吵店》）
若熙娘娘接著說，整個路程對方一直散發出「狐臭」，讓她忍不住請司機大哥開窗透風，等抵達夜店門口時，那位粉絲為了12點前女生免費入場，就立刻開門衝下車跑去排隊等進場，整趟車資最後也是由她自己付。然而，失控情況卻沒結束，粉絲整場都緊跟若熙娘娘以外，當現場有大客要請喝酒時，對方還會從人群中伸手拿酒，讓出錢的客人感到不舒服，表示「她又沒付錢，她是誰」，這時候就已經讓她覺得有點困擾了。她後來透過夜店安管得知，該名女粉絲甚至把兩人的合照設為手機桌布、跟蹤她回家，導致要被迫繞路、改走夜店後門。她跟女性友人回家路上只要一察覺到不對，就會立刻提高警戒，甚至朋友曾說過「那個味道越來越近了，是不是她」，證實她們都能用「味道」來認人。
粉絲甚至瘋狂到跟她下台中，偷看她跟父母吃飯。（圖／翻攝自IG ＠djara0626）
若熙娘娘結尾時分享印象最深刻的經驗，她有一次下台中表演，結束後就跟父母一起去吃滷肉飯，結果吃到一半就發現窗戶外，那名粉絲就慢慢地探出頭。主持人對此都傻眼，還問她有跟那名粉絲相認嗎，還是假裝沒看到，若熙娘娘緊接著回「因為她露出頭後，被看到就瞬間在躲下去，又趁機再探頭偷看」，種種騷擾累積起來讓她實在受不了，便透過對方朋友圈間接勸說後，對方才停止糾纏，只不過最後結局卻令人意外，女粉絲得知後就瞬間轉移目標，鎖定其他女DJ。對此，若熙娘娘也表示自己鬆了一口氣，但替那名同行DJ感到擔憂。
