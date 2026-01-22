混血辣模夜跑遇變態！轉頭驚見「他脫褲DIY」一路尾隨

布睎尤夜跑慘遇變態尾隨。（圖／翻攝自布睎尤Instagram）





中葡混血辣模布睎尤（Raico Blue），以32D火辣身材、174公分高挑亮麗外型吸引大批男粉絲支持，熱愛健身、跑步的她，近日上節目受訪提到，有一次夜跑卻被變態一路尾隨，對方假裝跑步跟蹤她，卻邊跑邊脫褲子自慰，主持人驚喊好恐怖：「是另類的高強度訓練！」

布睎尤在節目上回憶遇上變態的恐怖經歷，當時她從土瓜灣跑步到海逸、再到尖沙咀，一路上來回路程大約8至9公里，在往回跑的路途上，她跑到一條斜坡路段：「突然覺得有些寒意，總之我覺得全身都很不舒服！」

布睎尤慢跑到一半，轉頭一看發現有一名中年大叔跟蹤他，一邊跑步一邊自慰，對方發現自己的變態行徑被布睎尤抓到後，當下立刻落荒而逃，留下嚇到花容失色的布睎尤，餘悸猶存。

