混血辣模遭指控「勾搭已婚富商」！律師公開1圖嗆：瞎妹

娛樂中心／綜合報導

荷蘭混血女模趙文安，當年在街頭被YouTuber黑男找上配對，亮麗美貌一度引發討論，也曾與影帝阮經天爆出緋聞。她近日被《鏡週刊》爆出勾搭已婚富商，甚至傳出挑逗訊息，已遭名媛圈列入黑名單，趙文安稍早駁斥是不實指控，將到警局報案。不過，美女律師李怡貞PO出照片，狠批趙文安「這種瞎妹真的看太多了，近年尤甚」。

李怡貞今（14日）點名開噴，「聽說這個女的叫趙文安，我是真的不知道她是誰，但是就是專門勾有錢人家老公的人。但想靠這種爛招紅的我一律成全。」她直言，如今社會越來越多這種「執意睡闆、睡夫的沒實力賣肉女性」，吃相都超級難看，甚至幾乎都會莫名其妙問「想玩嗎？」令李怡貞忍不住狠嗆，「都幾歲了出社會還到處問別人老公要不要玩？玩什麼屁啊玩？」

廣告 廣告

混血辣模遭爆「勾搭已婚富商」！律師公開「陳冠希1圖」嗆：瞎妹越來越多

趙文安近期捲入風波。（圖／翻攝「wenanchao」IG）

混血辣模遭爆「勾搭已婚富商」！律師公開「陳冠希1圖」嗆：瞎妹越來越多

趙文安近期捲入風波。（圖／翻攝「wenanchao」IG）



李怡貞直白表示，不要以為漂亮的女生才有可能勾到，「拐瓜劣棗只要不要顏面，私底下勾的更費力，萬事起頭難一步一腳印，通常自己覺得被家庭摧殘的男人，通常都很難抵擋妹子的誘惑」，並附上趙文安與港星陳冠希的合照，直言「人家陳冠希也是人夫，合照貼成這樣就知道有多沒有邊界感，彷彿人盡可夫。」

混血辣模遭爆「勾搭已婚富商」！律師公開「陳冠希1圖」嗆：瞎妹越來越多

李怡貞發出趙文安（右）與陳冠希（左）的合照，認為沒有拿捏好邊界感。（圖／翻攝「女人大律師李怡貞」臉書）

最後，李怡貞也感嘆，「這種瞎妹真的看太多了，近年尤甚。」認為這類女性出事了，才以身心有狀況來當藉口，然而「一千個對不起，風頭過了繼續勾，只能說瞎妹真的越來越多了。不分職業」。李怡貞認為，最好笑的是「通常就是明明就是想當，還在那邊裝的心口不一，越來越發現這種不要臉、敢吃就搶的社會現象越來越普遍。還想立牌坊的一堆。」





原文出處：混血辣模遭爆「勾搭已婚富商」！律師公開「陳冠希1圖」嗆：瞎妹越來越多

更多民視新聞報導

台中吃烤鴨「帥阿北」竟是魏哲家！被認出秒笑喊：我很常來

蔡阿嘎不演了舔共？新片突喊「祖國、同胞」全程捲舌

陳美鳳突同框蔣萬安！抖出私下「1罕見畫面」：想不到吧

