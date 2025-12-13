「混血89」摩鐵喬債猛踹頭險奪命 逃過殺人未遂罪

〔記者許國楨／台中報導〕自稱靠經營自媒體維生，綽號「英國」、「混血89」的22歲楊姓男子幫友人喬債務，在摩鐵內猛踹對方頭部，造成被害人重度昏迷，一度被檢方依殺人未遂起訴，台中地院審理後認定其未使用隨身攜帶西瓜刀、攻擊行為與一般殺人犯行仍有差異，最終改以重傷害未遂罪判處3年6月，全案仍可上訴。

這起案件發生在今年5月10日，當天綽號「判官」的洪姓男子，找來楊男陪同與余男談判債務，一行人相約台中市太平區一間汽車旅館，未料談判過程氣氛緊繃，洪男先行離開後，現場只剩楊男、楊男小弟藍姓少年與余男，3人隨即爆發激烈口角，余男察覺情勢不對試圖逃離，卻遭楊男追上，朝其頭部連續踢踹，余男當場倒地不起，事後陷入重度昏迷。

警方循線追查將楊男拘提到案，檢方認為楊男明知頭部為人體要害，仍以腳猛力攻擊，極可能致人於死，依殺人未遂罪嫌起訴，楊男在審理中供稱事發前一晚混酒，酒精影響下情緒失控才釀衝突，強調雖在車上放有西瓜刀，但從頭到尾都未取出使用，「如果真的想殺人，不可能不用刀」。

法官勘驗現場監視器指出，楊男確實僅以徒手、腳踹方式攻擊，未出現持凶器持續攻擊情形，與一般具有殺人故意犯行樣態有所不同，難認具有直接或間接殺人故意，最終改以重傷害未遂論罪，審酌雙方未能達成和解，且楊男行為已造成被害人嚴重傷害，仍須負相當刑責，但也考量楊男收入不穩定，家中尚有病母需照顧等情狀，判處3年6月有期徒刑。

