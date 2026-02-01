混越南茶 老茶行認了

台北市建裕茶行涉以越南茶混充台灣凍頂烏龍，賣給國際精品茶品牌ＴＷＧ，檢警二度至台北一○一ＴＷＧ專櫃買樣品送驗，確定摻有越南茶；建裕承認混充，檢方考量數量不多，且建裕與新加坡ＴＷＧ總公司和解，依詐欺取財、就商品原產國虛偽表示及食品安全衛生管理法販售假冒食品等罪，處分緩起訴並捐款國庫。

建裕開業一甲子，是老字號茶行。檢警調查，ＴＷＧ二○二○年十二月至二○二四年六月間，向建裕購買台灣凍頂烏龍，於新加坡拆裝再出貨給ＴＷＧ台灣代理商特威，上架至台北一○一等百貨公司ＴＷＧ專櫃販售。

檢警接獲線報，建裕所售台灣凍頂烏龍茶，涉向南投名間和桃園大溪兩家茶行進購越南茶重新拼配，再透過不知情報關公司向經濟部國貿署申請產地證明「洗產地」，ＴＷＧ前後共進貨廿七點五公斤。

檢警二○二二年十二月六日、二○二四年一月十八日，兩度前往台北一○一ＴＷＧ專櫃購買該凍頂烏龍茶，當下門市人員均告知產地為台灣；經送農業部茶及飲料作物改良場進行茶業產地鑑定，兩次檢驗結果均含境外茶。

檢警約談兩家茶行老闆、廠長和總經理，均供稱建裕一開始就知道進的是越南茶；其中陳姓老闆證稱，賣給建裕的茶葉以越南較多，「幾乎沒有台灣的」，依建裕下訂口味價格，「不可能用台灣的茶葉做」；另一家茶行沈姓總經理說，同行茶業公會都知道他專門做越南茶進口貿易。兩家茶行都表示，無論樣品、出貨單，都清楚標示原產地為越南。

報關公司證稱，建裕當初所提供商業發票、裝箱單，都說產地是台灣，再以此向台北、新北商會和國貿署申請產地證明，相關審核資料一切都是按照建裕所述登打。

建裕第二代負責人及經理最終坦承混充茶，檢方命二人及建裕各自捐款國庫五十萬、廿萬、一百萬，予以緩起訴。

本報日前致電查證，建裕人員質疑案件進入司法程序應保密，媒體不應藉由報導「小道消息」得利，不顧本土商家商譽，強調將針對相關報導追究到底，未正面回應混充茶事件。

