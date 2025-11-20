「混障綜藝團」新營文化中心演出 生命無礙綻放藝術

混障綜藝團的團員突破身體限制，以音樂、舞蹈與戲劇等多元藝術形式，在舞台上展現生命的韌性與光彩。（新營文化中心提供）

記者陳佳伶／新營報導

由不同障別的表演藝術家共同組成的專業藝術團體「混障綜藝團」，二十九日下午二時將在新營文化中心舉辦「用生命感動生命-有愛無礙的藝術饗宴」公益表演，以音樂、舞蹈與戲劇等多元藝術形式，在舞台上展現生命的韌性與美好。

新營文化中心指出，「混障綜藝團」成員包含肢障、視障、聽語障、腦性麻痺等多元身心特質者，該團隊突破身體限制，以音樂、舞蹈與戲劇等多元藝術形式，在舞台上展現生命的韌性與光彩；每位團員用自己的方式詮釋藝術，證明障礙不能阻隔夢想的追求，是淬鍊生命厚度的養分。

混障綜藝團多年來足跡遍布全台各地，傳遞「不放棄、珍惜生命」的核心信念，從校園、醫院、社區到文化場館，以真誠動人的演出感動無數觀眾，讓每場演出都成為生命教育的最佳示範；在舞台上，團員們展現精湛的表演技巧，及面對挑戰時的勇氣與毅力。

新營文化中心表示，混障綜藝團的存在，引領社會大眾看見團員們努力背後的光芒，感受每顆堅毅、閃耀的心；每個音符、每個舞步、每句台詞，都承載著他們突破自我的決心，也啟發觀眾重新思考生命的價值與意義。

混障綜藝團二十九日的公益表演，不僅是一場藝術表演，更是深刻的生命對話，團員們將用笑容、肢體與聲音，詮釋出生命的多樣性與無限可能，證明「人生沒有設限，勇氣可以超越一切。」這場演出採索票入場，更多活動詳情，請上新營文化中心官網查詢。