淹水半層樓！「70支手機」漂流3天 暖送愛心餐奇蹟尋回

鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，一名同時經營電信行和餐廳的林先生，在災情中有70支全新手機被洪水沖走，總價值近200萬元，其中過半數為iPhone手機。奇妙的是，這批手機在漂流3天後竟被尋回。林先生原本在災後準備愛心餐給受災戶，卻意外從當地加油站人員口中得知手機下落，讓這批價值不菲的商品失而復得。這起手機漂流記在災情中帶來一絲溫暖。

林先生的電信門市在鳳凰颱風侵襲時遭受重創，當時淹水超過半層樓高，導致店內70支全新手機全被洪水沖走，包括約50至60支iPhone手機和多支三星高階手機，總市價約100多萬至200萬元。除了手機損失，林先生的愛車也在災情中滅頂，使他的財物損失高達約500萬元。這批手機從9月11日開始被洪水沖走，直到14日才被發現，整整漂流了3天時間。加油站人員在清理災後泥濘時，發現了裝有大量手機的箱子。加油站人員表示，他第一個搬開看到很多零件，還發現了申請表，接著又搬了第二個看一下，結果發現裡面全是手機。

林先生說明，加油站站長告訴他們發現了手機櫃，詢問是否是他們的。林先生前往查看後，確認就是他們原以為被偷或是被沖走的手機櫃。這批手機雖然外包裝都還沒拆，但已經泡水好幾天。林先生小心翼翼地將這些電子產品一個個裝進袋子裡，心中對於這些失而復得的貴重物品感到無比欣慰。林先生心想，或許是他在災後提供愛心餐給受災戶的善舉，才讓這批漂走的百萬元手機奇蹟般地回到他手中。在災情嚴重的情況下，這個意外的好消息為受創的蘇澳地區帶來一絲暖意。

