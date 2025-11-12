即時中心／林韋慈報導



鳳凰颱風過境，宜蘭淹水災情頻傳，今日宜蘭縣五結鄉民代表張亮軒在臉書發文表示，有一名鄉民為了讓護理師女兒準時到醫院上班，為其撐著竹筏連人帶車「渡河」，讓她即時趕到醫院救助他人，畫面曝光，讓人讚嘆父女兩人的毅力。





今日上午張亮軒在臉書上表示，「雨過天晴，經一夜大雨的侵襲，對本村11、12鄰的居民展現韌性，林大哥為趕醫院上班的女兒怕來不及，為其撐著竹筏攜人及摩托車趕到路的另一端，以順利上班救助更多傷患，精神可佳，也提醒他需注意安全！並感謝他返航時帶著糧食給受困的居民們充飢！」

據了解，林姓鄉民平常是從事捕魚工作，划竹筏並非難事，而女兒要趕去博愛醫院上班，家中前方的淹水未退，情急之下只好連人帶車搬上竹筏，用人力加上浮力協助女兒至路面騎車。

快新聞／五結鄉淹水 護理師急上班父協助騎車登竹筏

護理師由父親推著竹筏度過河水。（圖／張亮軒臉書擷取）





畫面曝光後，網友紛紛表示「撇開上班事情講～爸爸真是最疼女兒的」 、「有這樣阿爸無話可說」、「班還沒上，先累到爸爸…」，也有人回覆「爸爸應該也很驕傲吧，女兒是去救人，不是出去遊玩」、「這醫院要加薪2倍給她了吧⋯⋯醫護真的很辛苦，不論颱風地震、疫情通通要上班！」。

原文出處：快新聞／淹水奇景！「幸好爸爸是漁民」 護理師女兒趕上班坐竹筏抵彼岸

