淹水補助撥款了！宜蘭4區837戶受災戶已入帳

▲鳳凰颱風挾帶豪雨，造成宜蘭縣蘇澳、冬山、羅東鄉鎮大淹水。（圖／宜蘭縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 經濟部水利署今（12）日公告中央加碼淹水補助之撥款進度，目前已匯款宜蘭市、員山鄉、五結鄉與羅東鎮等總計837戶，提醒民眾可至銀行補登存摺，查看支出用途欄若有加註「行政院發」文字，即代表中央加碼之淹水補助金已入帳。

自114年12月26日至今日，宜蘭縣政府陸續送交申請案已達3,388戶(114年12月26日3戶、30日78戶、31日131戶；115年1月5日563戶、6日62戶、8日869戶、9日1,682戶)，包括宜蘭市、員山鄉、五結鄉、羅東鎮、蘇澳鎮、冬山鄉等地區；另外，新北市政府約有15戶之受災戶，經水利署積極協調，市府預估可於2月初送出申請案。案件送達中央後，水利署遵照行政院指示均以最速件辦理，全力協助人民度過困難時刻，早日恢復正常生活。

水利署提醒，由於少部分受款人所提供之金融機構帳戶資料與戶名不符，或限制存款專戶、非正常戶、無此帳號等因素遭財政部國庫系統退匯，水利署已及時聯繫縣府及公所協助補正，以利重行辦理撥付。水利署同時籲請民眾，申辦時務必提供正確的帳戶及戶名資料，避免遭到退件。

