淹水變成賣點！洪水將魚帶進泰國餐館、邊吃飯邊摸魚成暴紅景點

泰國中部洪水為患，佛統府一間河畔餐館卻因洪水將魚群帶進店內，暴紅成為熱門景點。圖為11月14日，客人一邊用餐，腳下一邊有魚兒穿梭。美聯社



泰國中部近日豪雨成災，多地淹水，佛統府（Nakhon Pathom）一間小餐館卻「因禍得福」。淹進餐館的洪水帶來大批的魚，一邊吃飯、腳下成群魚兒游來游去成了特殊的用餐體驗，讓這間餐館生意暴增，成為熱門景點。

美聯社報導，這間「帕吉」（Pa Jit）餐館位於距曼谷約30公里的佛統府，自從鄰近河川、昭披耶河支流「佛統柴溪河」（Nakhon Chai Si）11天前決堤後，這家被洪水淹沒的河畔餐廳頓成網路熱門景點，吸引民眾來拍攝混濁積水拍打腳邊的畫面，或是撒魚飼料、拍攝魚群爭食的景象。

泰國中部洪水為患，佛統府一間河畔餐館卻因洪水將魚群帶進店內，暴紅成為熱門景點。圖為11月14日，客人一邊用餐，一邊餵食腳下的魚群。美聯社

用餐客人坐在積水的餐館內享用餐點，跟著大人的兒童瞪大眼睛看著在腳邊游來游去的魚；穿著防水褲的服務生小心翼翼地端著魚湯或雞肉麵，在桌子之間穿梭。

「帕吉」在河畔經營超過30年，老闆彭卡莫（Pornkamol Prangprempree）表示，4年前餐廳第一次淹水時，她的心涼了半截。

她說：「我當時想，客人一定不會來了。結果有個客人把有魚的畫面上傳網路，然後很多人就蜂擁而至來吃飯。」

她說，自從開始淹水後，生意反而更好，每天營收從約10000泰銖（約9569元台幣）翻倍到約20000泰銖（約1萬9096元台幣）。

29歲女子瓊普努（Chomphunuth Khantaniti）跟丈夫及兒子一同到這間館子吃飯。她說，一聽到這家店的消息，就忍不住想來。

她說：「我覺得很好，因為我們可以帶小孩來，孩子看到魚後就比較不吵了。我想在泰國，只有這裡能看到魚這樣游過來。」

另一位用餐客人溫迪（Bella Windy）說，會來這間餐廳，是因為想感受魚在腳邊輕咬的感覺。她說：「通常如果水位很高，魚會游到這裡來。這裡的自然體驗是餐廳的亮點，也正是吸引大家的原因。」

由於受到潮水與季風尾聲的影響，水位仍將維持偏高，帕吉餐廳可能還要再面對幾週的淹水。

泰國中部洪水為患，佛統府一間河畔餐館卻因洪水將魚群帶進店內，暴紅成為熱門景點。圖為11月14日，等待餐點的客人看著腳邊的魚群。美聯社

儘管洪水為帕吉餐廳帶來意外商機，卻重創泰國其他許多地區。依據泰國防災與減災局（Department of Disaster Prevention and Mitigation）資料，自今年7月底以來，已有12人因洪水喪生、2人失蹤。

根據防災局14日的統計，全泰13個府、超過48萬人受洪水影響，北部與中部地區災情尤其嚴重，包括觀光勝地大城（Ayutthaya）。

