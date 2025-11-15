淹水變賣點！洪水將魚帶進餐廳「邊吃邊摸魚」暴紅

一邊吃飯，腳下成群的魚兒游來游去，讓餐廳成為熱門景點。（圖／翻攝自X@PeaceOutPeaceIn）





泰國中部連日豪雨釀災，不少地方泡在水裡，不過佛統府一間小餐館，卻意外「因禍得福」。店門口的河川潰堤，洪水灌進店裡時，竟然把整群河魚一併帶了進來。客人邊吃飯，腳下邊有魚兒游過，意外形成特殊景象，也讓這家餐館爆紅成了當地新景點。

大批魚兒瞬間湧上，爭先恐後探出頭搶吃飼料，這裡看起來像養殖場，但竟然是一間餐廳。

泰國餐廳老闆娘彭卡莫：「呵呵呵，真的太多魚了。」

老闆娘從苦哈哈變笑呵呵，因為這間「淹水的餐廳」，本來是場災難，沒想到竟然帶來意外商機，每天營收從約1萬泰銖翻倍到2萬泰銖，一路賺翻。

泰國餐廳老闆娘彭卡莫：「淹水後生意反而更好，真的是這樣。」

泰國中部近日豪雨成災，這間離曼谷約30公里的餐廳也被一旁潰堤河川的洪水淹沒，河川內大量魚群跟著被捲進來淹水遲遲沒有消退，讓老闆娘心涼了半截。

泰國餐廳老闆娘彭卡莫：「一開始淹水時，我想說肯定不會有客人，水都淹成這樣了怎麼來。結果有客人在網路上PO出這裡有魚的影片，大家就蜂擁而至。整個社群媒體都在傳，客人越來越多。」

一邊吃飯，腳下成群的魚兒游來游去，變成一種特殊的用餐體驗，讓餐廳成為熱門景點，生意暴增。

民眾：「我覺得很好，因為可以帶小孩來，小孩看到魚後就不會那麼鬧了，我想在泰國，只有這裡可以看到魚這樣靠過來。」

隨著季風尾聲，河水水位居高不下，這間「天然魚療餐廳」預計還會再淹上幾週，等水退了，店裡終於會恢復乾燥，但老闆娘笑說，她可能還真的會想念這群帶財的魚群。

