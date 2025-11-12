淹水退去滿目瘡痍 志工支援蘇澳打掃

宜蘭、蘇澳鎮，有超過一半面積，昨天晚上都泡在水中，好消息是清晨淹水退去，受災民眾陸續開始清理家園，慈濟志工也趁著好天氣，從宜蘭市動員近70位志工，自發性前往蘇澳受災嚴重的中山路一段、中原路，進行法親關懷；其中真善美志工郭金憲的家、和太太一起經營的豆腐店，也是滿目瘡痍，但他還是把慈濟志業擺第一，早上就拿著攝影機出班，直到下午才打理自己的家。

發揮螞蟻雄兵的力量，撐起比人還要高的冰箱，這裡是位在蘇澳鎮中原路上的豆腐店，也是慈濟志工，郭金憲、余銘麗夫妻檔，經營的老字號。

慈濟志工 余銘麗：「(昨晚淹水)一直高 一直升高，所以看到 不對了，就(郭金憲)師兄還把車子(開出去)，本來車子在我們環保站那邊，就趕快開出去，就他有攝影機 還有電腦，都趕快就從外面走 ，把它背回來。」

慈濟志工 郭金憲：「(住家的狀況)，住家淹一層樓啊，(所以這裡算是店)，對啊 這是店啊。」

生財工具全泡湯，兩人深耕蘇澳30多年，經歷一個晚上的強降雨，還是會害怕，但第一時間，身為真善美志工的郭金憲，選擇把慈濟志業放第一。

慈濟志工 郭金憲：「(先發下手邊的工作)，習慣了啊 我已經做習慣了啊。」

才剛謙虛地說，只是本分事，打掃到一半，卻又馬上拿起攝影機記錄，志工魂上身，但也多虧宜蘭區志工們，動員多條路線，來幫法親們分憂解勞。

慈濟志工 黃志煌：「上人是說 我們至少法親之間，我們要先來幫忙做修繕(打掃)，到蘇澳這邊來做集合，分配到各個法親家中來幫忙。」

宜蘭蘇澳地區，受災嚴重，後續慈濟行動，都還在進行當中，法親關懷只是第一步，希望為鄉親們，提供最需要的幫助。

