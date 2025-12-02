「淹波」補償惹怒車主！拒收35％現值 協調會明登場

（記者許皓庭／綜合報導）宜蘭蘇澳上月受颱風外圍環流與東北季風影響，豪雨釀成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場嚴重淹水，超過 30 輛住客車輛遭泡水。飯店事後提出「慰問金 1 萬元、車輛現值 35％補償、全額支付拖吊費」等賠償方案，但遭車主自救會拒絕，雙方對賠償責任與金額認知落差大，預計將於明（3）日由宜蘭縣政府消保官召開協調會，尋求下一步共識。

事發當天，區域雨勢短時間急遽增強，使飯店地下層迅速進水。部分住客表示，曾於淹水前向飯店反映希望提前將車開離，但因員工要求等待而錯失移車時機。也有人指出，當時現場未見明確封鎖線與指揮導引，加上水位快速上升，不僅造成車輛損失，也有住客與員工在積水環境中受傷，對飯店後續聲明未提及相關情況感到不滿。

廣告 廣告

車主代表進一步批評，入住前曾致電詢問風雨狀況，飯店仍回應「一切正常」，未提醒可能的安全風險，使住客基於信任選擇入住。他們認為飯店在預警作業上不足，錯失讓住客提前處置車輛的重要時間點，間接造成更嚴重災損。

圖／車主們認為飯店在預警作業上不足，錯失讓住客提前處置車輛的重要時間點，間接造成更嚴重災損。（翻攝 煙波大飯店蘇澳四季雙泉館 Facebook）

除了指控應變失當，自救會也提出現場設備疑慮。包含防水閘門雖降下，仍有大量水從底部湧入，部分畫面甚至疑似顯示閘門遭水勢沖開；現場沙包數量不足、堆疊方式不符標準流程；抽水機與排水系統在停電後無法正常啟動，備用電力不足，使整體防災能力在最關鍵的時刻失效，進一步加劇災情。

對於外界質疑，煙波飯店表示，淹水事件屬颱風帶來的不可抗力因素，事發後已提供房費全免、餐食服務及接駁車等協助，並以最大善意提出慰問金與車輛現值 35％補償等方案。飯店重申，公司未逃避責任，但也需依據事實與法規提出合理補償。

然而車主自救會不接受此說法，指出「人禍」因素遠大於天災，並主張補償應達「車輛現值 125％」，認為飯店過度依賴不可抗力作為理由，忽略其預警與現場管理不足的問題，雙方至今仍無法達成共識。

事件持續延燒之際，飯店先前於臉書發文，自嘲一場災害讓外界改稱他們為「淹波」，強調團隊持續努力復原環境，期盼旅客理解與支持。該文再度引來兩派網友激辯，有人批評賠償比例偏低、處理態度不符期待，也有人留言為飯店加油，表達仍願意入住。

目前雙方最關鍵的爭議集中在「補償金額與責任認定」，預計將於明（3）日在宜蘭縣議會展開首次協調，外界也關注能否在會議中找到可行解方，避免爭議持續擴大。

更多引新聞報導

冷空氣今晚襲台！北部驟降急變天 高山有望飄雪

水情拉警報！全台7縣市大停水 最長53小時中斷供水

