淹過防水閘門! 宜蘭新群里民宅淹水一度超過1米

生活中心／黃富溢 宜蘭報導

鳳凰颱風暴雨狂炸宜蘭羅東，新群里巷弄裡淹水一度超過1公尺，隔了一天仍積水近40公分，約20戶民眾家園泡水，家具受損，連防水閘門都失靈，水照樣流到地下室，公所表示，要檢討抽水站的設置地點。

新群里居民：「（你們很辛苦）裡面都進水，我們下午要多一個便當。」苦著臉說笑，社區民眾涉水而過，同一條街20幾戶都被鳳凰風雨掃到，彼此加油打氣。新群里居民：「淹34尺（34尺快要1公尺），到這裡內褲都濕了，嚇到也沒辦法要跑去哪，（多久沒淹）10幾年了。」這淹水情形實在誇張，隔了一天還沒退，進到家裡更慘，家具都泡在水裡，神明桌也遭殃，幸好還來得及把冰箱墊高，不然損失可能會更慘重。

鳳凰颱風暴雨狂炸宜蘭羅東，新群里巷弄裡淹水一度超過1公尺。（圖／民視新聞）新群里居民：「整個馬路淹起來，有用閘門一樣沒有用。」只是水淹太高，防水閘門都失去作用，走進地下室，泡水車一輛接著一輛出現，社區副主委：「水來太快退不出去直接沖進來，7台車差不多10台機車。」車主心裡在淌血，就想問縣府補助能不能及時到位？宜蘭縣議員（國）黃琤婷：「要淹水50公分，而且要入戶到50公分，他們才有這樣的補助，我覺得這非常的不合理，拜託縣政府你們來看一下，不要每次都說淹水50公分，標準是死的人是活的。」

鳳凰颱風暴雨狂炸宜蘭羅東，新群里巷弄裡淹水一度超過1公尺。（圖／民視新聞）宜蘭縣議會副議長陳漢鍾：「可能在抽水站的部分，可能還要再加強，現在要調度，臨時的抽水機5到6台。」行政院政務委員陳金德，在鎮長與副議長陪同下勘災，要幫受災戶解決問題。羅東鎮長吳秋齡：「前幾年也有一次強降雨，也沒有這麼嚴重，那今年是特別的嚴重，所以我們要再來更檢討，到底這個抽水站，設置的適當地點在哪裡。」羅東地勢西高東低，因此新群里向來都是淹水熱區，公所允諾再設抽水站，讓新群里免於淹水之苦。

