淺堤成軍10周年限定沉浸式音樂旅程 打造百萬級「圓山密道」導覽

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淺堤將在6月推出第3張全新專輯《沈默的鉅作 SPEAK IN SILENCE》，也會同步啟動為期一年半的《沈默的鉅作》空間三部曲計畫。（圖／湯與海音樂提供）

來自高雄的「淺堤」，由主唱兼吉他手Soham、吉他手紅茶、貝斯手方博與鼓手堂軒組成，將推出睽違5年的新專輯《沈默的鉅作》。新專輯以「每個人的世界都有一個語言觸碰不到的地方」作為核心概念，希望透過音樂帶領聽眾走進那些難以言說卻真實存在的內心角落。團員表示，這張作品不只是新專輯，更是一段關於沉默、記憶與情感的探索旅程。

出道滿10周年，淺堤將在6月推出第3張全新專輯《沈默的鉅作 SPEAK IN SILENCE》，也會同步啟動為期一年半的《沈默的鉅作》空間三部曲計畫，首部曲《鉅作 圓山大飯店｜國宴廳 x 密道專輯發表會》將於6月16日開賣，預計8月在圓山大飯店登場，打造台灣音樂圈少見的大型跨場域沉浸式演出體驗。

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此次同步展開的《沈默的鉅作》空間三部曲，將依序推出2026年8月《鉅作 圓山大飯店｜國宴廳 x 密道專輯發表會》、2027年1月《劇作 音樂廳巡迴》，以及2027年9月《聚作 環島大亨進化版巡迴》，透過不同空間形式延伸專輯世界觀。其中首部曲選在歷史悠久的圓山大飯店舉辦，光是場地費便突破百萬元，也成為淺堤成軍10年來規模最大的演出企劃。

主視覺則邀來台灣知名攝影師林盟山操刀拍攝。曾參與蔡明亮執導電影《河流》與《洞》劇照工作的林盟山，以獨特紀實風格聞名。此次拍攝選在圓山宴會廳進行，四位團員身穿睡衣現身莊重華麗的國宴場域，形成鮮明反差。

首部曲《鉅作》將規劃12場專輯發表會，全程採用近年相當受到歡迎的Silent Disco形式進行。觀眾將配戴專屬耳機參與活動，除了能完整欣賞《沈默的鉅作》全專輯現場演出，還可體驗東密道限定導覽、國宴廳茶點、限定嘉賓演出以及圓山紀念典藏小禮，透過聲音、空間與歷史記憶交織，展開一場獨特的沉浸式旅程。

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