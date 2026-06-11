淺堤推第3張全新專輯 8月前進圓山國宴廳開唱

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記者周毓洵／臺北報導

成軍滿10週年的創作樂團淺堤Shallow Levée好消息接連公布！不僅暌違5年推出第3張全新專輯《沈默的鉅作SPEAK IN SILENCE》，更豪氣砸下破百萬元場地費，宣布將於2026年8月前進圓山大飯店國宴廳舉辦《鉅作 圓山大飯店｜國宴廳 x 密道專輯發表會》，打造臺灣音樂圈少見的大型跨場域沉浸式演出，也寫下淺堤成軍10年來規模最大的演出企劃。

來自高雄的創作樂團淺堤Shallow Levée，由主唱兼吉他手Soham、吉他手紅茶、貝斯手方博與鼓手堂軒組成。團名取自英國樂團Daughter歌曲「Shallows」，並結合高雄海港堤防意象與法文「Levée」而來。成軍10年來，淺堤曾兩度入圍金音創作獎最佳搖滾類獎項，也多次創下千人規模演出完售紀錄。

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今年適逢出道10週年，淺堤宣布推出第3張專輯《沈默的鉅作SPEAK IN SILENCE》，以「每個人的世界都有一個語言觸碰不到的地方」作為創作核心，希望透過音樂帶領聽眾走進那些難以言說卻真實存在的內心角落。配合新專輯推出，淺堤同步啟動為期一年半的《沈默的鉅作》空間三部曲計畫，包含2026年8月《鉅作 圓山大飯店｜國宴廳 x 密道專輯發表會》、2027年1月《劇作 音樂廳巡迴》，以及2027年9月《聚作 環島大亨進化版巡迴》，從不同場域延伸專輯世界觀。

作為首部曲的《鉅作》，演出地點選在具有歷史代表性的圓山大飯店，並將於國宴廳與東密道舉辦共12場專輯發表會。活動全程採用Silent Disco形式，每位觀眾都將配戴專屬耳機參與演出。除了完整呈現《沈默的鉅作》專輯曲目外，還結合淺堤限定錄製版東密道導覽、國宴廳茶點體驗、12位限定嘉賓參與及圓山紀念典藏小禮，透過聲音、空間與歷史記憶，打造獨特沉浸式感官旅程。

淺堤Check in圓山大飯店！國宴廳裡穿睡衣，攝影大師林盟山掌鏡主視覺。（湯與海音樂提供）

唱進圓山大飯店國宴廳！淺堤啟動《沈默的鉅作》空間三部曲。（湯與海音樂提供）