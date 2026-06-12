淺堤揪歌迷圓山飯店開房房間 12場限定、12位嘉賓接力開唱

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】出道滿10週年的創作樂團淺堤 Shallow Levée好消息連發！第三張全新專輯《沈默的鉅作 SPEAK IN SILENCE》預購至6月15日止，6月30日正式發行；《鉅作 圓山大飯店｜國宴廳 x 密道專輯發表會》門票6月16日正式開賣。以「每個人的世界都有一個語言觸碰不到的地方」為創作核心，淺堤希望透過音樂帶領聽眾走進那些難以言說卻真實存在的內心角落。淺堤睽違五年推出第三張專輯《沈默的鉅作》，並同步啟動為期一年半的《沈默的鉅作》空間三部曲計畫。其中首部曲《鉅作》將於2026年8月前進圓山大飯店舉辦「國宴廳 x 密道專輯發表會」，光場地費便突破百萬元，打造台灣音樂圈少見的大型跨場域沉浸式演出體驗，也成為淺堤成軍10年來規模最大的演出企劃。《沈默的鉅作》空間三部曲共分為三個篇章，包含2026年8月《鉅作 圓山大飯店｜國宴廳 x 密道專輯發表會》、2027年1月《劇作 音樂廳巡迴》，以及2027年9月《聚作 環島大亨進化版巡迴》，從不同空間持續延伸《沈默的鉅作》的世界觀。

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▲淺堤將於2026年8月前進圓山大飯店舉辦「國宴廳 x 密道專輯發表會」（圓山飯店提供）

同步公開的圓山演唱會主視覺特別邀請台灣攝影大師林盟山操刀拍攝。林盟山曾擔任蔡明亮導演《河流》與《洞》等多部台灣新電影經典作品的專業劇照師，以獨特的視覺語言與紀實風格聞名，在台灣平面媒體、獨立音樂圈、文學界及電影界留下大量珍貴影像紀錄。此次海報拍攝地點選在圓山宴會廳，畫面中四位團員身穿睡衣，慵懶自在地現身於莊重華麗的空間之中，形成強烈反差。林盟山以「在最正式的地方做最放鬆的事」作為拍攝概念，在國宴等級的場域裡穿著睡衣，看似衝突卻又因身處飯店而顯得合理自然。這組主視覺不只是專輯海報，更象徵《沈默的鉅作》空間三部曲正式揭開序幕。對淺堤而言，這次不只是 Check in 台灣歷史最悠久的飯店，更要將音樂帶進這座承載時代記憶的地標建築之中，不只入住，更要在這裡開唱，正式揭開《沈默的鉅作》首部曲篇章。

圓山大飯店作為歷經台灣歷史風雲的永恆地標，看著人們出出入入台北與台灣，靜靜隨著時代轉型，過去那些藏在紅房子裡的無聲台詞，也將透過淺堤的音樂再次被播送。淺堤睽違五年推出第三張專輯《沈默的鉅作》，並同步展開為期一年半的空間三部曲計畫。首部曲《鉅作》選在這座具有歷史代表性的建築舉辦共12場專輯發表會，呼應專輯概念，以沉浸式體驗為主軸，邀請觀眾打開五感、集體聆聽。活動全程採用 Silent Disco 形式進行，每位觀眾都將配戴專屬耳機參與整場活動。除了《沈默的鉅作》全曲目現場演出外，更包含淺堤限定錄製版東密道導覽、國宴廳茶點體驗、12位限定嘉賓參與，以及圓山紀念典藏小禮等內容，邀請觀眾透過聲音、空間與歷史記憶，展開一場獨一無二的沉浸式體驗。

▲《沈默的鉅作》空間三部曲首部曲《鉅作 圓山大飯店｜國宴廳 x 密道專輯發表會》6月16日正式開賣（圓山飯店提供）

來自高雄、擁有濃厚南方海港情懷的創作樂團淺堤 Shallow Levée，由主唱兼吉他手 Soham 、吉他手紅茶、貝斯手方博與鼓手堂軒組成。團名源自英國樂團 Daughter 歌曲〈Shallows〉，並結合高雄海港堤防意象與法文「Levée」而來。成軍10年來，淺堤曾兩度入圍金音創作獎最佳搖滾類獎項，多次創下千人規模演出完售紀錄。睽違五年推出第三張專輯《沈默的鉅作》，不只是一次新作品發表，更是十年創作能量的累積與延伸。從高雄出發，到如今帶著《沈默的鉅作》站上圓山國宴廳舞台，淺堤持續用自己的步調書寫屬於這個世代的聲音，也為成軍10週年寫下重要里程碑。