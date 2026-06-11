淺堤樂團場前進圓山飯店開唱 穿睡衣拍主視覺反差感爆

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淺堤在圓山大飯店國宴廳裡穿睡衣，並請攝影大師林盟山掌鏡主視覺。（湯與海音樂提供）

創作樂團淺堤 Shallow Levée暌違5年推出新專輯《沈默的鉅作》，並啟動為期一年半的三部曲計畫。其中首部曲《鉅作》將於2026年8月前進圓山大飯店舉辦「國宴廳 x 密道專輯發表會」，光場地費便突破百萬元，打造台灣音樂圈少見的大型跨場域沉浸式演出體驗，也成為淺堤成軍10年來規模最大的演出企劃。

今日同步公開的專輯主視覺特別邀請台灣攝影大師林盟山操刀拍攝，拍攝地點選在圓山宴會廳，畫面中4位團員身穿睡衣，慵懶自在地現身於莊重華麗的空間之中，形成強烈反差。這組主視覺不只是專輯海報，更象徵《沈默的鉅作》空間三部曲正式揭開序幕。對淺堤而言，這次不只是 Check in 台灣歷史最悠久的飯店，更要將音樂帶進這座承載時代記憶的地標建築之中，不只入住，更要在這裡開唱，正式揭開《沈默的鉅作》首部曲篇章。

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來自高雄、擁有濃厚南方海港情懷的創作樂團淺堤 Shallow Levée，由主唱兼吉他手 Soham 、吉他手紅茶、貝斯手方博與鼓手堂軒組成。團名源自英國樂團 Daughter 歌曲〈Shallows〉，並結合高雄海港堤防意象與法文「Levée」而來。成軍10年來，淺堤曾兩度入圍金音創作獎最佳搖滾類獎項，多次創下千人規模演出完售紀錄。

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