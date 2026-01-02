淺山刺竹筍乾 季節限定美味

大內頭社人羅朝陽最愛有歲月味道的刺竹筍乾。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕大內報導

用來做家具、蓋房子的刺竹也能食用。台南市淺山地區古早就有不少刺竹林，以現代而言，民眾不是吃涼拌綠竹筍就是炒煮麻竹筍、甜龍筍、冬筍等，鮮少有人食用刺竹筍。大內頭社居民羅朝陽就憶起阿嬤的拿手好料理刺竹筍乾和漬筍，那可是季節限定的美味。

羅朝陽表示，刺竹是台南淺山區最常見的叢生竹，因有刺想採其嫩筍是不容易的，所以只能等到刺竹長到半天高，若遇上大風吹斷，其長在竹尖上的嫩筍就會被吹斷，如此就可以輕易採集到刺竹筍（又稱風打筍），而用此筍做料理就是古早最大的幸福滋味，此外除鮮食外，古早食物較缺乏，總會將刺竹筍曬成乾存放，或者是醃漬起來，以便長久可以食用。

羅朝陽指出，阿嬤原本是信基督教的，但四十多歲就被賦予西拉雅族尪姨的任務，直至八十三歲駕鶴西歸才卸下任務，也因阿嬤是西拉雅族，小時候總會聽到阿嬤說一些特別的語詞，像是「金蕉耙仔話」，而這個意思似乎就是罵人的話，連他至今也不知其意，還有就是阿嬤說「吃豆薯老鼠啊」，而此語正是醃漬的刺竹筍，用來煮吳郭魚特好吃的，尤其刺竹筍的加工在當時是家家戶戶都會做的，而刺竹筍的來源正是長在竹尖上的嫩筍。