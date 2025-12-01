淺山市集籌備 在地農夫巧手布置

淺山市集即將登場，展開裝置藝術布局。 （記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕玉井報導

秋冬場的淺山市集，可以看到淺山農夫的才藝，不只種出好作物，還能自己布置市集的自然氛圍。主辦單位強調，十二月是屬於淺山的季節，歡迎大家到淺山市集來分享農夫們的十項全能。

連月來農夫們不分日夜籌備淺山市集，這群在地人用手打造出各種藝術裝置，還用自家土地種出有如藝術品的農作物。今年十二月的淺山市集，不只曾文溪產業觀光發展協會籌備，還有噍吧哖文化園區也參與其中，文化園區指出，開園十年，超過四十五萬名遊客造訪過，雖然與大型的博物館難以相比，但園區的改變卻是有目共睹，尤其是淺山市集，不論春季場或秋季場，都吸引無數遊客造訪。

（記者張淑娟攝）

園區人員也指出，今年秋冬場值得期待，目前大家努力的打造一處很棒的市集環境，許多的自然裝置藝術都由在地人親手所做，而園區開園以來，從「文化生活節」、「地方走讀」，到「古戰場路跑」、「實境遊戲或密室逃脫」、「兒童或青少年營隊」，及近年比較廣為人知的「淺山市」等活動，都是夥伴們努力讓園區愈來愈好的痕跡。未來園區也將以歷史為核心，擴展為涵蓋文化、產業、風土生態與地方創生的平台，讓「噍吧哖」這個玉井的舊地名，創造更多代表這片土地與生活的共同記憶。