淺水域驚見深海「鮭魚之王」！別誤認成地震魚

美國加州蒙特利灣（Monterey Bay）近期出現令人驚嘆的生物奇觀。一名潛水員在僅約4.6公尺深的淺水區域，意外目擊並記錄下極其罕見的深海生物「高鰭粗鰭魚」（Trachipterus altivelis）。這種魚類平時棲息於數百公尺深的黑暗海域，此次現身近岸淺海，不僅引發社群熱議，更令海洋生物科學家感到大為驚奇。





「銀白刀片狀」深海怪魚現4.6米淺水灣！專家揭真名、習性與古老傳說

加州一名潛水員在淺水灣中意外發現一隻外觀奇特的銀白色魚，後續證實為「高鰭粗鰭魚」的幼魚。（圖／翻攝自臉書社團《Monterey County Dive Reports》）

根據科普網站《IFLScience》報導，一名外國男子猶大（Ted Judah）在和妻子享受假期魚淺水時，意外在汙濁的海水中發現一個「銀白色刀片狀」的物體在動，最初誤以為是俗稱「地震魚」的皇帶魚（Oarfish）幼魚。然而，經過蒙特利灣水族館的資深專家鑑定後，證實這條生物實際上是幼年的「高鰭粗鰭魚」。

「銀白刀片狀」深海怪魚現4.6米淺水灣！專家揭真名、習性與古老傳說

「高鰭粗鰭魚」俗稱「鮭魚之王」，其響亮的名號來自於原住民馬卡族的傳說。（圖／翻攝自臉書社團《Monterey County Dive Reports》）

「高鰭粗鰭魚」在西方文化中擁有一個霸氣十足的稱號「鮭魚之王」（King-of-the-salmon）。雖然名聲響亮，但生物學上牠並非鮭魚類，而是屬於粗鰭魚科。這個名稱背後承載著深厚的文化意義，源自於太平洋西北海岸原住民馬卡族（Makah）的古老傳說。馬卡族人相信，這種魚會帶領鮭魚群游回上游處產卵，因此將其視為神聖的領袖；根據傳統，若不慎捕獲此魚，必須將其放回海中，以示尊重。

「銀白刀片狀」深海怪魚現4.6米淺水灣！專家揭真名、習性與古老傳說

「高鰭粗鰭魚」幼魚外觀扁平，像是刀片狀，平時的棲息在900公尺的深海微光區。（圖／翻攝自臉書社團《Monterey County Dive Reports》）

從生態習性來看，高鰭粗鰭魚生性神祕，通常棲息在水深900公尺、光線極其微弱的「深海微光區」。其扁平長條的身形容易讓民眾聯想到俗稱「地震魚」的皇帶魚，但其實兩者在生物分類學中不在同一科別。而這也是當地在2025年中第2次的目擊記錄，代表該物種極少出現在人類活動範圍，專家更表示非常好奇牠為何會浮上淺水域，也強調這是一次機會難得能更了解深海的機會。

