淺焙咖啡綠原酸較多 有助代謝

許多民眾都需要靠咖啡開啟一天生活，但多數人其實不清楚咖啡究竟是「健康助力，還是代謝風險」，為此灃食公益飲食文化教育基金會於21日舉辦「良食脈動」系列講座，邀集食品科學與食品營養教育領域專家，解析咖啡與代謝之間的關聯，學者指出，咖啡成為健康助力的關鍵在於「怎麼喝」，而咖啡中的綠原酸含量與烘焙程度密切相關，若想攝取較多綠原酸，可選擇淺焙咖啡豆。

中興大學食品暨應用生物科技學系教授周志輝指出，咖啡與代謝健康的關聯，關鍵並不僅在於咖啡因，更與咖啡中所含的多元成分密切相關。研究顯示，咖啡中天然存在的綠原酸等多酚類成分，在適量攝取且加工方式適當的情況下，與抗氧化及代謝調節具有潛在正向關聯，但仍需建立在整體飲食與生活型態配合的基礎上。

廣告 廣告

周志輝提醒，咖啡中的綠原酸含量與烘焙程度密切相關，烘焙越深，含量越低，若想攝取較多綠原酸，可選擇淺焙咖啡豆，並避免添加糖與奶精，才能真正發揮咖啡對代謝的正向影響。

台大食品科技研究所特聘教授兼所長潘敏雄說明，蔬果中天然存在的多酚、花青素、類胡蘿蔔素等植化素，與抗氧化、抗發炎及代謝調節密切相關，而咖啡中的綠原酸，正是植化素的一種，其健康效益來自天然食物中的整體作用，透過適量攝取與均衡飲食，能對代謝健康發揮正向影響。

灃食公益飲食文化教育基金會董事長暨執行長林芳燕表示，「良食脈動」系列講座並非要告訴民眾什麼可以吃、什麼不能吃，而是希望透過食品科學與營養知識，培養大眾「看懂再選擇」的能力，唯有理解背後的科學依據，才能在資訊紛雜的環境中，做出適合自身與家庭的飲食決定。

林芳燕提到，灃食長期與食品科學、食品營養及相關領域學者合作，建構「灃食智庫」作為飲食教育的重要知識後盾，未來將持續網羅來自產官學界的飲食教育專家與學者，整合研究、政策與生活實務觀點，共同推動以科學為本、貼近生活的飲食教育。