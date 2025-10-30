淺眠易醒是腦波作祟！2點後禁咖啡因助一覺到天亮

現代人生活壓力大，許多人難以擁有一夜好眠。黃軒醫師指出，睡眠品質與大腦的腦波活動密切相關，有些人能夠一覺到天亮，是因為他們的大腦產生較強的「睡眠紡錘波」，能有效隔離外界噪音干擾。

若長期壓力大、思緒過度活躍，或睡前使用手機，容易使人停留在淺睡期，導致睡眠品質不佳。 （示意圖／Pixabay）

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文解釋，睡眠雖是身體的休息時間，但大腦仍在執行任務。一般睡眠會從淺睡期（N1、N2）進入深睡期（N3），再到快速動眼期（REM），整晚約循環4至6次。若長期壓力大、思緒過度活躍，或睡前使用手機，容易使人停留在淺睡期，導致睡眠品質不佳。

一項刊登於美國科學期刊《當代生物學》（Current Biology）的研究顯示，在深睡期時，大腦會產生「睡眠紡錘波」活動。這種紡錘波能有效阻隔外界噪音，波紋越密集，對噪音的抵抗力越強，睡眠也就越深沉。

針對淺眠易醒的問題，黃軒提供四個改善方法。首先，白天應多曬陽光，尤其是早晨或午后時段，這有助於調整生理時鐘，使褪黑激素能在夜晚準時分泌，向大腦發出休息的信號。

黃軒形容咖啡因就像不停運作的警報系統，讓大腦誤以為白天尚未結束。（示意圖／Pixabay）

其次，午後2點後應避免攝取咖啡因。黃軒形容咖啡因就像不停運作的警報系統，讓大腦誤以為白天尚未結束。第三，建議在睡前4小時進行適度運動，如簡單的深蹲或踮腳，幫助肌肉釋放白天累積的緊張，使大腦更容易轉換至休息模式。

最後，黃軒強調建立「靜夜儀式」的重要性，包括關燈、放下手機、拉上窗簾等，減少光線和聲音刺激，為大腦創造一個安靜的環境，有助於提升睡眠品質。

