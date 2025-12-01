淺髮不是人人都適合！膚色、髮質、五官比例一次看懂妳能不能漂
編輯/李明真撰文
東方人的髮色比較深，所以，有些女孩會很嚮往漂髮，然後染成淺色頭髮，但是很矛盾，通常又會擔心，漂髮染淺之後可能帶來的傷害。這些擔心是對的，因為不是人人都適合淺髮色，從膚色、五官、髮質到穿衣習慣，都會影響染淺髮色的最終效果。與其事後難過，不如先搞清楚：到底哪些外貌特徵的女生比較不適合變成淺髮色？
1.膚色偏蠟黃
淺髮色像打光，會把妳臉部的底色全部凸顯出來。如果妳的膚色比較黃，淺金、奶白、銀灰這些髮色會讓妳的臉看起來沒精神，就像整個人剛起床但還沒喝咖啡。這不是妳不美，而是淺色髮會更凸顯黃膚色，看起來好像一天都沒吃飯。
2.五官輪廓很淡
淺髮色有一個特點：會削弱五官的邊界。如果妳本身的五官是柔柔的，眉毛顏色淡、眼睛線條不深，漂成淺髮色後，那種柔弱感會再被放大三倍。妳會發現臉好像整個都糊成一團，需要化妝才能找回五官的存在感。尤其是眉毛偏淺的人，漂髮後如果眉色不調整，對比度會消失，整個人像剛做完卸妝示範。所以如果妳五官偏柔、臉部線條圓潤，淺色髮反而會偷偷把妳的精緻度稀釋掉。
3.髮質太細軟
細軟髮或天生髮質脆弱的人，通常承受不住漂髮，更別說，有時候漂完頭髮還要再染色了。況且，不夠健康的髮質，也無法呈現淺色髮亮麗的質感。
4.平常不習慣化妝
淺髮色也會要求妳的妝容同步升級，因為淺髮會讓妳的五官存在感被稀釋，需要妝容支撐整體風格。妳平常如果靠「素顏＋護唇膏」就出門，那漂髮後妳可能會發現素顏不再是妳的朋友。如果妳對化妝沒有興趣、不想花時間畫眉、補腮紅，那淺髮色就不適合妳。
5.穿衣風格偏暗、簡單
淺色髮會讓整個人變得比較顯眼，也容易走到甜、亮、輕盈的氛圍。妳如果常穿黑灰深藍、無印良品風、極簡風、運動風，太淺的髮色和這些風格都不容易搭配。想像一下：一頭奶灰金，卻搭配深灰帽T和黑褲，妳會發現整體有一種莫名不協調，風格的斷層會讓人看不懂妳的氣質想往哪裡走。
6.圓臉、臉部線條柔和
淺髮色會在視覺上放大臉部，深色髮會像框線收斂臉型，淺色髮也會讓臉部邊界變得模糊。妳如果是圓臉、臉部線條比較柔，下顎線條沒那麼明顯，漂髮後可能會發現臉型看起來更圓。如果妳本來就很介意臉型，那淺髮色可能會讓妳有點不習慣。
7.個性怕麻煩
漂髮後髮根一長出來，對比度會比妳以為的更明顯。妳可能每三到六週就要補染，否則頭頂會像鋼琴鍵盤。而且淺色髮色褪得快，甚至長時間風吹日曬都可能讓顏色跑掉。如果妳的個性是怕麻煩，又或者工作忙碌，建議不要漂髮和染淺。明星的淺色髮確實很漂亮，但這是因為，幕後有一群妝髮團隊在照顧明星的頭髮，而這些都是幕前看不到的。
結語
不適合漂髮的外貌特徵，其實不是缺點，而是這些特質落到淺髮色身上，會被放大。淺髮色會放大膚色問題、放大五官淡雅、放大髮質脆弱、放大素顏疲態，也會挑戰妳的穿衣風格。但如果妳知道自己想要什麼，也願意調整妝容和穿搭，淺髮色也可能讓妳變得更亮眼。
因此，在漂髮之前妳要問自己：「我可以接受整體風格的改變嗎？」只要妳願意，任何髮色都能成為妳的美麗選擇。
