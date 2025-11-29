添加永續航空油 華信航空新機抵達松山機場

每年11月下旬至12月上旬，東京正式迎來一年中最金黃、最浪漫的時刻。城市街頭換上秋冬限定的金色濾鏡，無論是兩旁佇立百棵銀杏的神宮外苑大道、氣勢磅礴的昭和記念公園，或是充滿學術氣息的東京大學本鄉校區，都被染成一片暖黃色的夢幻景象。同時，新宿御苑、六義園、高尾山也陸續進入紅葉盛期，楓紅與銀杏交織出層層遞進的秋色，是旅人最喜歡的散步季節。

Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前