添生力軍！汐止王母救世宮捐消防車 山區救災戰力升級

（記者陳志仁／新北報導）添生力軍！汐止王母救世宮募資捐贈一輛嶄新的水箱消防車，今（4）日正式交付新北市政府消防局第六救災救護大隊汐止分隊，並於宮前廣場舉行捐贈儀式，為地方救災量能再添即戰力。

圖／汐止王母救世宮募資捐贈一輛的水箱消防車給第六救災救護大隊汐止分隊。（新北市政府消防局提供）

適逢王母救世宮宮慶，捐贈儀式隆重溫馨，由宮主黃英敏女士代表宮廟，將象徵性大鑰匙交接給消防局長陳崇岳，消防局則回贈迷你消防車模型與感謝狀，表達誠摯謝意；汐止區長林慶豐及多位地方仕紳、善心人士到場觀禮，共同見證善行義舉。

消防局長陳崇岳表示，汐止分隊轄區山區多、部分社區巷弄狹窄、人口密集，這台水箱車未來將成為汐止最前線的救災利器，等於為弟兄們插上翅膀！王母救世宮這份雪中送炭的善舉，不只是捐一台車，更是把汐止人的生命安全放在心上；儀式最後並舉行淨車祈福，祈求出勤平安、救災順利。

消防局指出，王母救世宮於2016年安座於汐止，主祀王母娘娘與金母娘娘，長年秉持「慈悲救世、護佑眾生」的理念，除香火鼎盛外，也持續投入社會公益；近年已陸續捐贈災情勘查車及各式的救災裝備予警消單位，深獲地方的肯定。

此次捐贈的水箱消防車為2噸級水箱車，配備高壓泵浦，可於無消防栓的地區獨立供水，特別適合汐止山坡地住宅、老舊社區狹窄巷弄，及基隆河沿岸等區域；信仰從來不只是燒香拜拜，而是化為最具體的愛與守護—當警笛響起，水箱消防車將載著信眾的感恩與祝福，奔向每一場需要救援的現場。

