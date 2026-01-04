添生力軍！汐止王母救世宮捐消防車 山區救災戰力升級
（記者陳志仁／新北報導）添生力軍！汐止王母救世宮募資捐贈一輛嶄新的水箱消防車，今（4）日正式交付新北市政府消防局第六救災救護大隊汐止分隊，並於宮前廣場舉行捐贈儀式，為地方救災量能再添即戰力。
適逢王母救世宮宮慶，捐贈儀式隆重溫馨，由宮主黃英敏女士代表宮廟，將象徵性大鑰匙交接給消防局長陳崇岳，消防局則回贈迷你消防車模型與感謝狀，表達誠摯謝意；汐止區長林慶豐及多位地方仕紳、善心人士到場觀禮，共同見證善行義舉。
消防局長陳崇岳表示，汐止分隊轄區山區多、部分社區巷弄狹窄、人口密集，這台水箱車未來將成為汐止最前線的救災利器，等於為弟兄們插上翅膀！王母救世宮這份雪中送炭的善舉，不只是捐一台車，更是把汐止人的生命安全放在心上；儀式最後並舉行淨車祈福，祈求出勤平安、救災順利。
消防局指出，王母救世宮於2016年安座於汐止，主祀王母娘娘與金母娘娘，長年秉持「慈悲救世、護佑眾生」的理念，除香火鼎盛外，也持續投入社會公益；近年已陸續捐贈災情勘查車及各式的救災裝備予警消單位，深獲地方的肯定。
此次捐贈的水箱消防車為2噸級水箱車，配備高壓泵浦，可於無消防栓的地區獨立供水，特別適合汐止山坡地住宅、老舊社區狹窄巷弄，及基隆河沿岸等區域；信仰從來不只是燒香拜拜，而是化為最具體的愛與守護—當警笛響起，水箱消防車將載著信眾的感恩與祝福，奔向每一場需要救援的現場。
