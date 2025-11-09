添興窯70薪火不熄 2025集集陶藝文化季歡欣登場





一陣歡呼聲中，2025集集陶藝文化季9日於集集添興窯陶藝村歡欣登場，今年活動以「燒出七十年的幸福」為主題，由集集綠色隧道文化觀光促進會主辦，添興窯與在地窯場協辦，串聯地方工藝文化教育與觀光，用系列活動為大眾帶來陶藝文化溫暖氛圍。

添興窯位於著名的集集綠色隧道旁，至今已邁入七十年，邀集地方陶藝師、青年創作者、來自各方的親朋好友與遊客，共同點燃、見證代表著傳承的薪火窯焰，分享蛋糕，為集集年度盛會揭開序幕，更祝福歷經四代傳承，為全台以傳統柴燒手法製陶的最老窯場之一。

廣告 廣告

尋寶市場裡藏著不少好物供選擇。（記者扶小萍攝）

9日的儀式中為南投陶傳習課程學員頒發證書，象徵薪火相傳生生不息。同時自11月1日起至30日展出經典柴燒作品，青年陶藝家創作的主題特展。

神射手丟擲的是陶土射中靶心可得分。（記者扶小萍攝）

11月9日至22日窯火七十生生不息柴燒研習營正式點火啟動，由陶藝家林清河親自指導，帶領大家參與連續70小時的傳統燒窯體驗。9日進行多場的活動，釉見七十年陶憶時光彩繪，有親子或朋友參與以釉藥彩繪陶盤，共同體驗陶藝創作的樂趣；陶藝村裡安排有青年工藝與文創市集，青年陶藝家與文創品牌展售，打造集集深具創意的陶藝和工藝魅力。

三年傳習課程成果展。（記者扶小萍攝）

另外有神射手趣味競賽，大小朋友都爭相參與，以陶土代替射飛鏢，小朋友玩得不亦樂乎；尋寶市場裡有許多精美的陶藝品供大家挑選，價美物廉果真如尋得寶物般心喜；套圈圈活動那些精美的陶藝吸引許多遊客參與，套中者歡歡喜喜帶著勝利品回家；並進行培養大眾對水資源開發保存的意識，珍惜水資源的觀念。

陶藝節在11月起每週日都辦各項活動，如綠色隧道、龍泉綠色隧道商圈、活石窯、添興窯陶藝村等導覽與文化知性之旅，可洽詢：049-2781872南投縣集集綠色隧道文化觀光促進會。

集集綠色隧道文化觀光促進會表示，今年活動不僅見證地方陶藝產業的成長，並透過青年的參與、市集和親子互動更為生活化，展現文化深耕、創意再生的能量。

集集鎮將會持續以陶藝為核心，推動地方文化與觀光發展，讓這燒出幸福的溫度，永遠持續傳遞下去。



更多新聞推薦

● 東北季風與颱風外圍環流共伴效應 新北呼籲勿上山及水域活動