清代台灣詩人林占梅遇上AI 中正大學團隊重現詩人靈魂

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立中正大學台灣文學與創意應用研究所教授兼所長李知灝推動將AI科技結合文學，以AI模型生成清代台灣竹塹詩人林占梅的「人格語料」，這套「林占梅AI對話機器人」日前在國立清華大學人文社會學院人文講堂舉行的「潛園與新竹林恒茂家族學術研討會」上展示，讓清代詩人「重現」於數位時代，民眾可跟詩人「對話」，感受19世紀文人的語氣與思維邏輯。

李知灝說，該計畫以清代竹塹詩人林占梅(1821–1868)為核心，透過數位人文與生成式AI技術，重構歷史人物的語言風格、思想氣質與詩文修辭；研究團隊蒐集林占梅的詩集「潛園琴餘草」及相關史料，分析詞彙使用、句式節奏與情感傾向，再以AI模型生成「人格語料」，民眾透過與AI對話，可感受詩人的詩學美學、時代思維及人生觀照。

廣告 廣告

李知灝說，這套對話機器人並非單純的聊天機器人，而是「文學人格建模」的實驗，希望AI不只是回答問題，而是能再現1位詩人的世界觀，讓歷史人物的思維與語感以數位方式延續。

李知灝在研討會發表相關學術論文，探討AI如何成為文化記憶保存與詮釋的新媒介，並提出「歷史人物人格AI」在文學研究、博物館展示及教育推廣上的應用可能。

李知灝說，林占梅所建的潛園雖早已不復舊景，卻做為竹塹文學記憶的象徵持續發聲，現代科技的AI技術讓詩人再度「開口」，使潛園從歷史地景化為可互動的詩意空間；跨越170年的對話讓林占梅的詩句重現，也讓研究者思考科技如何賦予歷史人物新的生命力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

明午變天！鳳凰11/10發海警 中部登陸機率大增

鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光

把握今天好天氣！入夜北部有雨 週四鳳凰颱風恐登陸

鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部

