清代軍械重見天日 台南出土「武器鏽塊」揭開府城防務歷史

台南市區鐵路地下化工程近期在台南車站後站及小東路南側工區進行施工時，意外發現一處高度鏽蝕的大型金屬塊狀物。經考古團隊初步調查確認，該物為清代軍事武器長期埋藏地下後氧化聚結而成的「武器鏽塊」，內含大量火砲、砲彈、槍管及相關軍械構件，數量可觀，宛如一座埋藏地底的小型軍械庫。

圖說：清代武器鏽塊側拍畫面，外觀呈現不規則塊狀，內含火砲、砲彈及槍管等軍械構件。(圖片來源/台南市政府提供)

考古人員指出，這批鏽塊經拆解後，已整理出8支大型砲管、20支小型砲管、超過2000顆砲彈，另有頭盔、疑似刀刃與約30支火槍槍管等器物。由於長時間受地下環境影響，原本分散的金屬武器已因鏽蝕而黏結成塊，需經專業除鏽與分離作業才能逐一辨識。

圖說：考古現場出土的清代頭盔殘件，顯示當時軍事裝備的實際樣貌。(圖片來源/台南市政府提供)

依據1875年《台灣府城全圖》套繪位置顯示，此次出土地點位於清代府城大北門附近，鄰近當時的火藥庫位置(約在今日成功大學榕園一帶)。文獻記載，清光緒元年(1875年)沈葆楨曾於小東門內設立火藥局，用以儲存防務所需的洋砲、洋槍及軍火器械。考古團隊推測，這批武器極可能是當年為因應軍事需求而暫存於大北門一帶，後因時代變遷埋沒地下，直到今日工程施工才重見天日。

台南市政府表示，城市發展與文化資產保存必須並行不悖。市府強調，台南擁有豐富的歷史層積，許多重要遺跡仍深埋地下，透過工程前的文化資產調查與施工監看制度，才能在建設進行的同時守護珍貴的歷史記憶。未來也將持續與考古團隊合作，妥善保存、研究這批清代軍事遺物，讓市民更加了解府城過往的防務布局與城市發展脈絡。

