清六食堂爆食安143人就醫、11人驗出沙門氏桿菌 新北市府啟動求償
新北市新店區「清六食堂」疑似食物中毒案迄今累計143人就醫，共有11名患者呈現「沙門氏桿菌」陽性反應。新北市長侯友宜9日受訪指出，食品安全必須嚴格把關，更應落實源頭追蹤，消保官已啟動受害者求償程序，市府一定全力保護消費者權益，要求業者負起責任。
侯友宜表示，發生食安事件後，市府第一時間接獲通報，立即指派衛生局赴現場查扣證物，並採取預防性措施，要求該業者所有分店停業接受檢查。食材經快速檢驗，8日驗出沙門氏桿菌。目前除了將業者移送檢調單位偵辦，消保官已啟動受害者求償程序。定將全力保護消費者權益，要求業者負起應有責任。
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清六食堂食品中毒案擴大！11人驗出沙門氏桿菌陽性
新北市清六食堂疑似食品中毒案件初步檢驗結果出爐，共有11名患者呈現「沙門氏桿菌」陽性反應。新北市衛生局今(8)日下午6時表示，後續將依《食品安全衛生管理法》相關規定移送檢調單位偵辦。
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便當疑中毒案11人驗出沙門氏桿菌 業者移北檢
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府衛生局今晚表示，新店區「清六食堂」疑似食品中毒案，初步有11名患者檢驗出「沙門氏桿菌」陽性反應，因案情特殊及同一致病菌源，將依食安法先移送台北地檢署偵辦。
新北清六食堂中毒案燒不停！143人就醫、18人住院
新北市知名便當店「清六食堂」爆發疑似食物中毒事件，持續擴大。新北市衛生局今（9）日公布最新統計，新增25人通報不適，累計就醫人數已達143人，其中18人住院、12人留院觀察。衛生局指出，初步檢驗出11件沙門氏桿菌陽性，全案已移送檢調偵辦，三家分店目前仍全面停業調查。
陳詩媛產後復工「肚子全消」 王齊麟當爸首戰落敗：誰說有好運
羽球國手王齊麟今年3月與前啦啦隊女神陳詩媛（十元）迎來寶貝兒子「Rally」，但兩人升格父母不到一個月，已經開始復工賺奶粉錢。日前陳詩媛就曬出產後第一支影片，纖細的身材曲線與產前沒有兩樣，讓網友不禁錯亂：「這是庫存片嗎？」
破百人就醫！高雄春捲案患者檢出「沙門氏桿菌」 醫揭5類人要警惕
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】高雄市正義市場一春捲攤疑似發生食物中毒事件，高雄市衛生局6日表示，12名患者檢出沙門氏桿菌感染陽性，截至8日上午8時已累計173人就醫。經綜合研判屬食品中毒事件，該攤商販售涉重大食安風險，目前累計共裁罰新台幣144萬元、勒令停業7日。沙門氏桿菌為食品中毒案件常見元兇，林口長庚臨床毒物中心顏宗海主任指出，一般民眾若不慎感染，多出現噁心、嘔吐、腹瀉等急性腸胃炎症狀，孕婦、幼兒、長者、慢性病、重大疾病患者等族群則應警惕敗血病風險。 初步檢驗結果出爐 12人為沙門氏桿菌陽性 衛生局於6日指出，已於5日依法命業者停業7天，待複查合格後方可復業，持續追查食材來源、製程及供應鏈，以釐清污染來源及責任歸屬。其中高雄長庚醫院於4日至5日收治多名個案，初步檢驗結果顯示12人為沙門氏桿菌陽性。沙門氏菌潛伏期通常為6至72小時，本案截至今8日上午8時止，統計因症就醫人數新增16人，累計173人，最後發病日為4月6日，目前各醫療院所收治的患者病況穩定，經治療後逐步恢復中。 衛生局表示，經蒐集相關患者就醫情形、飲食史及檢驗結果等流行病學調查綜合研判，並檢出致病原菌，屬食品中毒，將依《
警界彭于晏…幫正妹逃罰單「滑進旅館5hrs」遭停職！當庭認罪求1事
成也精緻五官，敗也精緻五官！台南市警二分局一名黃姓員警，長相帥氣獲「警界彭于晏」之稱，去年6月攔查酒駕案件，未依規定對同車女乘客開罰，不管對方有男友，大頭管不住小頭，帶女乘客滑進旅館5小時。黃員用手機拍下廖男的身分證及酒精測定紀錄表，傳到家庭LINE群組及女性友人炫耀討論，才讓整件事曝光，遭檢方起訴停職。台南地院今（8）日開準備庭，他除了當庭認罪，也求當事人和解；其律師則說，黃員只是一時失誤，還年輕，一旦被褫奪公權就無法再穿回警服，「這懲罰太重」。
高雄春捲中毒案！業者「2句」嗆衛生局 受害者怒喊告
高雄市苓雅區正義市場春捲攤爆發大規模食物中毒事件，受害人數已攀升至157人，其中12名患者初步檢驗結果為沙門氏菌陽性。業者起初不僅隱匿食材，更態度惡劣反嗆衛生局「又不是我們的問題」、「查錯誰賠？」讓受害者感到心寒，決定康復後提告求償。有受害者表示一家六口集體掛急診，經歷嚴重腹瀉及全身劇痛。高雄市府已勒令攤商停業並累計裁罰144萬元。高雄地檢署已介入調查，將追究業者是否涉及違法。此食安事件持續延燒，引發社會對餐飲衛生的高度關注。
影/扯！國1驚見「機車逆衝」 騎士還爬貨車打司機
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林倪安掀侵犯惡行「知名女歌手也受害」 朱宇謀5點聲明：已提刑事告訴
偶像男團Gentleman成員朱宇謀（Wish），遭前女友林倪安指控劈腿、約砲及施暴、酒駕等行為。林倪安8日更聲淚俱下，公開兩人交往內幕，更曝光朱宇謀「獵豔名單」，甚至包含一名知名女歌手，朱宇謀強拉進房、強拉上車、脫褲、侵犯等惡行。對此，朱宇謀透過律師聲明「『callout』的内容，完全不是事實」，傷害他名譽的一切相關法律責任，絕不寬貸。
驚悚畫面曝！騎士國道「逆向鑽縫」擦肩砂石車…肉身凹Ｃ型隨機攻擊
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飆賴清德三字經挨告！林國成出庭遇曾押柯文哲法官 認不良示範望輕判
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白沙屯媽祖進香遇西螺大橋封閉！ 拱天宮祈求走替代道路
白沙屯媽祖一年一度的北港進香活動即將於4月16日抵達北港朝天宮，今年預估將吸引超過百萬人潮湧入北港鎮。由於西螺大橋自去年12月起封閉進行鋼構補強等工程，拱天宮常務委員林坤原在記者會上表示，白沙屯媽祖的進香路線並不固定，將祈求媽祖選擇替代的道路前往北港。
「影后級」裝瞎騙過醫師！她詐領449萬卻因「這雙鞋」露餡 吐光保險金還要進去蹲
台中彭姓女子於2017年發生車禍後，竟上演「全盲」戲碼，誤導醫師開立診斷證明，成功向4家保險公司詐領共449萬元理賠金，刑事部分雖已定讞入獄，但民事求償仍持續延燒，台中地院於日前判決，彭女須返還某保險公司給付的強制險理賠金167萬元，全案可上訴。
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即時中心／黃于庭報導民眾黨創黨主席柯文哲捲入京華城等案，涉收賄、公益侵占、背信等罪嫌，一審宣判應合併執行有期徒刑17年、褫奪公權6年。日前北院公開言詞辯論、宣判的錄音及影帶，民眾黨主席黃國昌卻疑似被抓包，聽庭過程中「打瞌睡」；雖他事後緊急滅火，稱自己旁聽相當專注，但柯文哲妻子陳佩琪卻發文指出，「難怪有法律專業的國昌主席聽了會睡著」，形同打臉黃國昌說法。對此，黃國昌今（8）日也做出回應。
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玩命關頭？火爆騎士逆向飆國道擋路中 爬車攀門「大戰貨車司機」驚險畫面曝
台灣版《玩命關頭》？8日上午有民眾目擊，於國道1號台南仁德路段，有一名機車騎士逆向狂飆，不僅數度穿越車縫，一度把機車停在路中間，與另一名貨車駕駛發生爭執，更直接將手伸進車窗拉扯對方，行徑相當危險。國道警察表示，已經將男子帶離車道並送醫。
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勞保局將自2026年5月起調升六個請領年度的勞保老年年金給付，調幅約6.46%，預估約78萬名退休勞工受惠。這也是繼2024年大規模調整後，再次啟動年金調整機制。 特定6年度受惠 1年多領逾1.6萬元 以2016年開始請領的退休勞工為例，…
21歲裝潢工…削毀5車翻肚畫面曝！一吹現出原形
酒駕講不聽！今（9）日凌晨2時許，高雄鼓山區河西一路，一名21歲蔡姓男子開貨車，過彎時連撞停在路邊的5輛車，自己則翻肚受傷，他酩酊大醉，卻矢口否認酒駕；但一吹酒測值高達0.17mg/L，涉犯公共危險罪，被移送法辦。
捷運對眼不再錯過！ 女子靠「脆」一天內找到人
事件起於一名女子的個人經驗。她表示，日前在捷運車廂中與一名男子短暫對視，雙方當下雖有互動，但因車廂人潮擁擠，未能進一步交談或交換聯絡方式。男子隨後在復興崗站下車，這段短暫相遇也就此中斷。事後女子回想當時情況，認為錯失機會，因而決定透過社群平台尋找對方。該...