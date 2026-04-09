清六食堂食安案143人就醫.11人驗出沙門氏桿菌 衛生局移送檢調偵辦
新北新店清六食堂疑似食品中毒案，截至今（9）日上午10時新增25人通報，累計就醫達143人，其中106人食用公所店便當，以及37人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有18人住院、12人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。清六食堂三家分店均仍暫停營運中，尚未提出復業申請。
衛生局說明，昨日傍晚醫院初步檢驗出11件沙門氏桿菌陽性，經醫院進一步分析為沙門氏桿菌D群（Salmonella group D.），依據現有資訊，已符合《食品安全衛生管理法》第15條第1項第4款及第49條情節，衛生局已移送檢調偵辦。另外，食品檢體、環境檢體及其餘人體檢體尚在檢驗中，待檢驗報告出爐將一併移請檢調偵辦。
責任編輯／馮康蕙
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